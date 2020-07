Mircea Lucescu blijft toch trainer van Dynamo Kiev. De 75-jarige Roemeen besloot dinsdag onder druk van de fanatieke fans om al na vier dagen te vertrekken, maar is daar op teruggekomen.

De harde kern van Dynamo Kiev zag de komst van Lucescu niet zitten vanwege zijn verleden bij rivaal Shakhtar Donetsk, waar hij tussen 2004 en 2016 grote successen vierde.

Na de keuze van Lucescu om te vertrekken, vroeg Dynamo-eigenaar Igor Surkis hem in een mail om toch te blijven. De Roemeense coach kon het bericht waarderen en is op zijn beslissing teruggekomen, zo blijkt uit het mailverkeer dat door Dynamo openbaar is gemaakt.

"Ik ben nooit weggelopen in moeilijke situaties en zal dat zeker niet doen als ik de steun heb van mensen zoals jij. Ik wilde de club alleen niet in gevaar brengen", antwoordde Lucescu.

"Ik heb er vertrouwen in dat we samen mooie resultaten zullen behalen die voor een andere atmosfeer zullen zorgen rond mijn benoeming en het verdere werk van de club onder mijn leiding."

Als trainer van Shakhtar won Lucescu onder meer acht landstitels, negen nationale bekers en de Europa League. Sinds zijn vertrek in 2016 was hij trainer van FC Zenit en bondscoach van Turkije.