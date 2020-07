PSV gaat 6.500 supporters toelaten bij de eerste vier thuiswedstrijden van het Eredivisie-seizoen. De 26.000 seizoenkaarthouders krijgen de keuze om bij een van die vier duels in het Philips Stadion aanwezig te zijn.

"En ze kunnen de keuze maken met wie ze graag in hun vak willen gaan. Ze hebben maximale keuzevrijheid, maar vol is vol en als dat punt is bereikt, moet dus een andere wedstrijd worden gekozen", zegt commercieel directeur Frans Janssen woensdag tegen het Eindhovens Dagblad.

PSV is de eerste club met een concreet plan nadat eind juni werd besloten dat er onder voorwaarden weer publiek welkom is in de Nederlandse stadions. Zo moet er 1,5 meter afstand worden gehouden en mag er niet worden gejuicht of gezongen.

"Alle beslissingen die we nemen, komen tot stand na uitvoerig contact met de GGD, de autoriteiten binnen de veiligheidsregio en de burgemeester", aldus Janssen, die verwacht dat er hoe dan ook kritiek komt op genomen besluiten.

"Maar we hopen met een eerlijk en transparant verhaal te bereiken dat er begrip is voor de situatie waarin we bij de club verkeren. Het liefst wil ik het iedereen volledig naar de zin maken, maar dat is onmogelijk."

Het Eredivisie-seizoen begint voor PSV op 13 september met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. De eerste vier thuisduels zijn tegen FC Emmen (19 september), Fortuna Sittard (4 oktober), ADO Den Haag (1 november) en Willem II (8 november).