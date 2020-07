Atalanta-coach Gian Piero Gasperini is trots op de ijzersterke reeks waaraan hij met zijn ploeg bezig is. De club van Marten de Roon en Hans Hateboer won dinsdag bij Parma (1-2) en is al zeventien duels op rij ongeslagen.

"Na iedere wedstrijd krijg ik te horen dat we weer records gebroken hebben. Ik begrijp dat we nu de meeste uitoverwinningen in één seizoen hebben geboekt", aldus Gasperini na de zwaarbevochten zege.

Atalanta werd vorig jaar al knap derde en staat met nog één wedstrijd te gaan opnieuw op die plek. De achterstand op nummer twee Internazionale, uitgerekend de tegenstander in de laatste speelronde, is een punt.

"Na de derde plek van vorig seizoen zou het onze beste prestatie ooit zijn. We blijven tegenwoordig alle grote clubs voor, op Juventus na natuurlijk", aldus de 62-jarige Gasperini.

"We gaan er alles aan doen om die tweede plek nu te veroveren. Wat onze kracht is? Voor al mijn spelers geldt dat ze vooral mentaal heel sterk zijn. Dat leidt tot deze goede resultaten."

Het sterke Atalanta komt dit seizoen voor het eerst uit in de Champions League en staat inmiddels in de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Op 12 augustus is Paris Saint-Germain daarin de tegenstander.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A