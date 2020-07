Trainer Jaap Stam is er woensdag niet in geslaagd om met FC Cincinnati de kwartfinales van het toernooi in de Major League Soccer (MLS) te bereiken. Mede door twee missers van Jürgen Locadia werd er verloren van Portland Timbers.

Nadat de wedstrijd in Orlando 1-1 eindigde, moesten strafschoppen de beslissing brengen. In die serie was oud-PSV'er Locadia een van de twee Cincinnati-spelers die miste. Siem de Jong scoorde wél vanaf de stip.

Vlak voor het einde van de reguliere wedstrijd had Locadia, die eerder uit een penalty voor de gelijkmaker had gezorgd, de winnende treffer op zijn schoen. Op aangeven van De Jong raakte hij de bal vlak voor de doellijn echter totaal verkeerd.

Het seizoen zit er nu op voor het Cincinnati van Stam, die zijn Amerikaanse periode eerder deze maand begon met een kansloze 0-4-nederlaag tegen Columbus Crew. Daarna volgden zeges op Atlanta United (0-1) en New York Red Bulls (2-0).

Kenneth Vermeer haalde met Los Angeles FC wél de kwartfinales. De oud-keeper van Ajax en Feyenoord was met zijn ploeg met 1-4 te sterk voor Seattle Sounders FC. De andere kwartfinalisten van het MLS is Back Tournament zijn Philadelphia Union, Sporting Kansas City, Orlando City, San Jose Earthquakes, Minnesota United en New York City FC.

De 48-jarige Stam is in de Verenigde Staten bezig aan zijn vierde klus als hoofdtrainer. De voormalige topverdediger had eerder Reading, PEC Zwolle en Feyenoord onder zijn hoede.

