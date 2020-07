Stefan de Vrij heeft dinsdagavond met Internazionale de tweede plek in de Serie A vastgehouden. De ploeg van trainer Antonio Conte won in de voorlaatste speelronde met 2-0 van Napoli. Concurrent Atalanta was met 1-2 te sterk voor Parma en gaf een vervolg aan de ongeslagen reeks.

Met nog één speelronde te gaan koestert Internazionale een voorsprong van één punt op nummer drie Atalanta. Zaterdag staan de twee ploegen tegenover elkaar in de laatste wedstrijd van het seizoen, die zal bepalen wie er als tweede achter kampioen Juventus eindigt.

Inter kende een goede start tegen Napoli en kwam al na elf minuten op voorsprong. Danilo D'Ambrosio raakte de bal niet zuiver met zijn linkerbeen, maar doelman Alex Meret stond op zijn verkeerde been en was kansloos op het tegendraadse schot.

Lautaro Martínez, die een kwartier na rust het veld in was gekomen voor Alexis Sánchez, gooide het duel in de 74e minuut op slot met een fraai doelpunt. De Argentijn dribbelde naar binnen en schoot feilloos raak in de rechterhoek.

De Vrij stond aan de aftrap bij Inter en speelde de hele wedstrijd. De 37-voudig international van Oranje moest de wedstrijd tegen Genoa van zaterdag nog aan zich voorbij laten gaan vanwege een knieblessure.

Napoli blijft door de nederlaag op 59 punten en daarmee de zevende plek steken. Internazionale is net als Atalanta al zeker van een plek bij de eerste vier en daarmee een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Danilo D'Ambrosio viert zijn openingstreffer tegen Napoli. (Foto: Pro Shots)

Atalanta verlengt ongeslagen reeks naar zeventien duels

Eerder op de avond boekte Atalanta een zeer moeizame overwinning bij Parma. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini stond in de slotfase tegen een sterkere tegenstander met 1-0 achter, maar won uiteindelijk met 1-2.

Middenmoter Parma creëerde in de eerste helft de beste kansen en kwam vlak voor rust op voorsprong in Stadio Ennio Tardini. Dejan Kulusevski kreeg de bal met wat fortuin mee na moeizaam verdedigen van Bosko Sutalo en werkte van dichtbij binnen.

In de tweede helft kwam Atalanta beter voor de dag en twintig minuten voor tijd viel ook de gelijkmaker. Ruslan Malinovskyi verraste doelman Luigi Sepe door een vrije trap dwars door de slecht georganiseerde muur van Parma te schieten. Aanvoerder Alejandro Gómez zorgde in de 84e minuut met een afstandsschot voor de 1-2.

Door de moeizame overwinning verlengde Atalanta de ongeslagen reeks in de Serie A naar zeventien wedstrijden. De laatste nederlaag van de ploeg uit Bergamo dateert nog altijd van 20 januari, toen het inmiddels gedegradeerde SPAL verrassend met 1-2 te sterk was.

Marten de Roon en Robin Gosens deden de hele wedstrijd mee tegen Parma en Hans Hateboer kwam na 36 minuten het veld in voor José Luis Palomino.

Atalanta bleef voor de zeventiende wedstrijd op rij ongeslagen. (Foto: Pro Shots)

