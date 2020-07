Een speler van Willem II heeft positief getest op het coronavirus, meldt de club dinsdag. De Eredivisionist heeft niet bekendgemaakt om wie het gaat, maar meldt wel dat diegene geen symptomen heeft.

Volgens het Brabants Dagblad gaat het om Elton Kabangu, die dinsdag als enige ontbrak op de eerste training in aanloop naar het nieuwe seizoen. Willem II meldt dat de betreffende speler in thuisquarantaine is gegaan.

"De situatie van de persoon in kwestie wordt volgens protocol door de club nauwlettend in de gaten gehouden", staat in een verklaring. "Daarmee volgt Willem II de strikte richtlijnen om het Koning Willem II Stadion en de trainingsfaciliteiten zo veilig mogelijk te houden."

Willem II is de vierde Nederlandse club waar een positieve coronatest is geconstateerd. Zo raakte Vitesse-aanvaller Hillary Gong besmet met het virus, net als een medewerker van ADO Den Haag en een staflid en speler van Jong AZ.

In aanloop naar het nieuwe seizoen neemt Willem II wekelijks een test af bij alle spelers, stafleden en medewerkers van de club. Daarmee wordt het protocol van de KNVB gevolgd, al liet een woordvoerder van de bond eerder op dinsdag aan NU.nl weten dat clubs nu in principe nog niet verplicht zijn om elke week te testen.

Het Willem II van trainer Adrie Koster begint het nieuwe seizoen op 12 september met een uitduel met sc Heerenveen.