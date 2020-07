Real Madrid-speler Mariano Díaz heeft positief getest op het coronavirus. De aanvaller uit de Dominicaanse Republiek mist daardoor de return over anderhalve week op bezoek bij Manchester City in de achtste finales van de Champions League.

Real meldt dinsdag op de eigen website dat Díaz inmiddels in zelfisolatie en thuisquarantaine is gegaan. Dat moet hij twee weken, waardoor de kraker tegen City op 7 augustus net te vroeg voor hem komt.

Het is niet bekend waar Díaz het coronavirus heeft opgelopen. De spelers zijn na de laatste competitiewedstrijd vorige week een korte periode vrij geweest en bereiden zich sinds maandag voor op de ontmoeting met City.

Díaz komt nog maar zelden voor in de plannen van trainer Zinédine Zidane. Hij stond dit seizoen geen enkele keer in de basis en kwam als invaller tot 86 minuten in zeven officiële wedstrijden, waarin hij nog wel twee keer scoorde.

De spits doorliep de jeugdopleiding van Real, maar vertrok in 2017 voor 8 miljoen euro naar Olympique Lyon. Hij maakte daar zo'n sterke ontwikkeling door, dat Real hem een jaar later voor 21,5 miljoen euro terughaalde.

Real moet tegen City de 1-2-nederlaag in de heenwedstrijd eind februari in eigen huis goedmaken. De winnaar van het tweeluik speelt het restant van de Champions League in Lissabon en stuit in de kwartfinales op Juventus of Lyon.