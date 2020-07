In tegenstelling tot eerdere berichten was Wesley Sneijder maandagavond tóch present tijdens de eerste training van de Utrechtse Hoofdklasser DHSC. De recordinternational van Oranje trainde niet mee, maar voegde zich bij de technische staf en weet volgens trainer Gert Kruys nog niet wat hij precies wil gaan doen.

"Het ligt allemaal nog open, hij is er nog helemaal niet uit wat hij precies wil. Hij zit ook veel in het buitenland, want hij heeft bijvoorbeeld een restaurant op Ibiza", zegt Kruys dinsdag tegen NU.nl.

Sneijder zou de komende tijd gaan meetrainen bij DHSC, de club waar hij met zijn broers Jeffrey en Rodney nauw betrokken bij is. De oud-topmiddenvelder zou de training van maandag missen wegens een verblijf in het buitenland, maar was er dus toch.

Volgens Kruys krijgt de 36-jarige Sneijder alle tijd om te kijken wat hij wil gaan doen bij de amateurclub in de Utrechtse wijk Ondiep. Er ligt dus geen druk op de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray.

"De verhalen over het meetrainen zijn ook een beetje uit zijn verband gerukt. Het is gewoon hartstikke tof dat hij ertussen loopt en ik maak gretig gebruik van zijn knowhow. We gaan voorlopig kijken wanneer hij er wel en niet kan zijn."

Sneijder overweegt een terugkeer als profvoetballer bij FC Utrecht, al staat dat volledig los van zijn activiteiten bij DHSC. Hij zette in augustus 2019 een punt achter zijn carrière.