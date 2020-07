De KNVB neemt het Feyenoord niet kwalijk dat de club de spelers en stafleden nog niet wekelijks test op het coronavirus. Trainer Dick Advocaat liet maandag weten dat de Rotterdammers alleen testen wanneer iemand aangeeft klachten te hebben.

Feyenoord leek zich daarmee niet te houden aan het protocol van de KNVB. Daarin staat namelijk dat spelers en stafleden in het betaald voetbal ten minste één keer per week en in elk geval 24 uur voorafgaand aan een wedstrijd getest moeten worden op het coronavirus.

Maar een woordvoerder van de KNVB geeft dinsdag aan NU.nl te kennen dat de ploegen pas vanaf twee weken voorafgaand aan de start van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wekelijks moeten testen en dat het op dit moment dus nog niet verplicht is.

"Zo lang ze het maar vanaf twee weken voor aanvang van de competitie doen", aldus de woordvoerder. "We hebben daarvoor gekozen omdat we de voortgang van de competitie willen waarborgen. Als je dan positief wordt bevonden en in quarantaine moet, dan hoef je de start niet te missen."

Besmettingen bij andere Nederlandse clubs

Advocaat zorgde op een persconferentie na afloop van de eerste training nog voor wat ophef met zijn uitspraken. Hij vertelde onder meer dat de dokter van Feyenoord, Casper van Eijck, het niet helemaal eens is met het protocol van de KNVB.

"Onze dokter zit heel dicht bij het Erasmus MC en bij de virologen van Nederland", zei Advocaat. "Hij zegt dat wij pas getest worden bij de wedstrijden, maar alleen als wij aangeven iets te voelen. Hij zegt dat het anders geen zin heeft om een test te doen."

Het coronavirus zorgt bij een aantal Nederlandse clubs voor problemen. Zo werden er in de afgelopen week besmettingen geconstateerd bij ADO Den Haag (speler en medewerker), Vitesse (aanvaller Hilary Gong) en Jong AZ (staflid).