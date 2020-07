Karl-Heinz Rummenigge snapt er niets van dat het Franse tijdschrift France Football dit jaar geen Gouden Bal-verkiezing organiseert en overweegt met de FIFA in gesprek te gaan. Volgens de voorzitter van Bayern München was het voor spits Robert Lewandowski dé kans om de prestigieuze prijs te pakken.

France Football vindt dat er als gevolg van de COVID-19-pandemie geen goede vergelijking kan worden gemaakt tussen de verschillende competities, maar daar is Rummenigge het niet mee eens.

"We zijn niet blij met de beslissing van France Football, want het is gewoon niet helemaal heerlijk. Robert verdient dit jaar de Gouden Bal", zei de Bayern-voorzitter maandag bij een persmoment.

"Hij beleeft een fantastisch seizoen. Met 34 doelpunten in de competitie en elf in de Champions League is het misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière. Het moet gewoon mogelijk zijn om de Gouden Bal toe te kennen."

Met ook de duels in de DFB-Pokal meegerekend staat de teller voor de 31-jarige Lewandowski dit seizoen op 51 doelpunten in 43 wedstrijden. Dat aantal kan nog oplopen: Bayern staat met één been in de kwartfinales van de Champions League.

Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. (Foto: Pro Shots)

'Misschien kunnen we France Football overtuigen'

De 64-jarige Rummenigge is van plan om met FIFA-voorzitter Gianni Infantino te gaan praten. Hij hoopt dat de Zwitser hem steunt en dat er alsnog een Gouden Bal kan worden vergeven.

"Behalve de Ligue 1 worden alle grote competities gewoon uitgespeeld", aldus de Duitser. "Misschien kunnen Infantino en ik France Football overtuigen of kan de FIFA een eigen Gouden Bal uitreiken."

De Gouden Bal ging vorig jaar voor de zesde keer naar Lionel Messi. Virgil van Dijk eindigde als tweede bij de verkiezing. Messi won ook de verkiezing van de FIFA. Dat gala gaat dit jaar als gevolg van de coronacrisis ook niet door.