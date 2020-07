FC Emmen heeft zich dinsdag opnieuw met twee spelers versterkt. De Drenten namen de Belgische aanvaller Sekou Sidibe en de Duitse middenvelder Behadil Sabani transfervrij over van respectievelijk Jong PSV en Borussia Mönchengladbach.

De negentienjarige Sidibe en twintigjarige Sabani tekenen beiden een contract voor twee jaar met een optie op nog een derde seizoen. Sabani trainde sinds vorige maand al mee met FC Emmen en overtuigde in die periode de technische staf.

Sidibe verruilde in 2011 de jeugdopleiding van Beerschot AC voor die van PSV. Hij maakte nooit zijn debuut in het eerste elftal en kwam afgelopen seizoen uit voor Jong PSV, waarvoor hij zes keer scoorde in 24 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Sabani verliet in 2015 de jeugdopleiding van TuS Koblenz voor die van Borussia Mönchengladbach. Hij slaagde er daar eveneens niet in om het eerste elftal te halen en moest het doen met wedstrijden in het tweede.

De laatste weken is FC Emmen behoorlijk actief op de transfermarkt. De nummer twaalf van vorig seizoen in de Eredivisie verzekerde zich eerder van de komst van Simon Tibbling (Brøndby IF), Caner Cavlan (Austria Wien) en Lucas Bernadou (Paris Saint-Germain).

FC Emmen speelt in de voorbereiding op komend seizoen liefst vijf oefenwedstrijden, om te beginnen op 7 augustus op De Oude Meerdijk tegen SC Cambuur. De ploeg van trainer Dick Lukkien start de Eredivisie op 13 september in eigen huis tegen VVV-Venlo.