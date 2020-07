De spelers van Feyenoord geloven erin dat ze komend seizoen de titel kunnen pakken in de Eredivisie. De Rotterdammers hopen de ijzersterke reeks van afgelopen seizoen in de competitie door te kunnen trekken.

"Feyenoord moet sowieso meedoen om de titel. Als dat niet kan, dan gaat er iets niet goed. De ploeg is aardig bij elkaar gebleven en er zijn drie jongens bijgekomen, dus wat dat betreft ziet het er goed uit, maar uiteindelijk gaat het erom hoe het elftal zich vormt. Dat moet de komende periode blijken", zei Steven Berghuis maandag na de eerste training.

Feyenoord was vorig seizoen aan een indrukwekkende opmars bezig toen de Eredivisie in maart voortijdig werd beëindigd vanwege de coronacrisis. Er werd sinds november niet meer verloren in de competitie en de achterstand op koplopers Ajax en AZ bedroeg nog slechts zes punten. Bovendien werd de finale van de KNVB-beker bereikt.

"Helaas konden we het niet afmaken", aldus Eric Botteghin. "We moeten zorgen dat we het goede gevoel meenemen naar komend seizoen en dan weet ik zeker dat we weer mooie successen kunnen boeken. Het grote voordeel ten opzichte van vorig seizoen is dat de selectie dit keer bij de start van de voorbereiding al nagenoeg rond is."

De nieuwelingen Mark Diemers en Bryan Linssen tijdens hun eerste training voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Tevredenheid leidt tot luiheid'

Trainer Dick Advocaat, die in november de opgestapte Jaap Stam opvolgde, speelt volgens de spelers een grote rol in de transformatie van Feyenoord. Hij gaf maandag op een persconferentie wel te kennen dat hij de huidige selectie te smal vindt en dat hij de directie heeft gevraagd om versterkingen.

"De trainer is nooit tevreden. Tevredenheid leidt tot luiheid en dat wil hij niet", vertelde Berghuis. "Elke keer moet het beter en verwacht hij meer van iedereen. Daarbij laat hij niemand weg. Hij houdt elke speler op zijn tenen. Ik heb persoonlijk de behoefte om telkens geprikkeld te worden en dat gevoel geeft hij je."

Botteghin: "We hebben natuurlijk veel aan deze trainer te danken. Hij gaf ons vorig seizoen de overtuiging dat we vanaf de twaalfde plaats bij de bovenste ploegen op de ranglijst konden komen. Ik ben blij dat hij is gebleven en dat speelde ook zeker een grote rol in mijn keuze om alsnog mijn contract te verlengen."

Dick Advocaat geeft op fanatieke wijze aanwijzingen aan zijn spelers. (Foto: Pro Shots)

'Garanderen dat ik blijf, kan ik nooit'

Feyenoord moet nog wel vrezen voor een vertrek van Berghuis. De aanvoerder beleefde een geweldig seizoen, waarin hij gedeeld topscorer van de Eredivisie werd. Er hebben zich vooralsnog geen clubs officieel gemeld in De Kuip, maar Berghuis zelf sluit een transfer naar het buitenland zeker niet uit.

"Garanderen dat ik blijf, kan ik nooit. Zoals het er nu naar uitziet, is de kans groot dat ik blijf. Mijn verhaal is bekend, ik verlaat Feyenoord niet voor de eerste de beste club. Het plaatje moet echt kloppen, dan zou ik mezelf eventueel wel willen laten zien op een hoger niveau", legde Berghuis uit.

Feyenoord speelt op 9 augustus in De Kuip tegen Sparta Rotterdam de eerste oefenwedstrijd en neemt het een week later in wederom het eigen stadion op tegen FC Twente. De ploeg van Advocaat begint op 12 september met een uitduel met PEC Zwolle aan de Eredivisie.