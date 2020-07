Feyenoord-trainer Dick Advocaat is niet helemaal tevreden met de huidige selectie. De Hagenaar hoopt dat de directie van de Rotterdammers er de komende weken in slaagt meer spelers naar De Kuip te halen.

"We spelen komend seizoen veel wedstrijden in een kort tijdsbestek. Ik heb om wat meer spelers gevraagd, maar dat is toch wel een probleem. Er zit bijna geen ruimte meer in het salaris dat we kunnen uitgeven", zei Advocaat maandag op de persconferentie na afloop van de eerste training.

Feyenoord raakte deze zomer tot dusver Rick Karsdorp, Edgar Ié, Oguzhan Özyakup en Renato Tapia kwijt en trok Mark Diemers, Bryan Linssen en Christian Conteh (de laatste twee waren transfervrij) aan. En enkele huurlingen, zoals Bart Nieuwkoop en Crysencio Summerville, zijn teruggekeerd.

"Mijn grootste angst is dat ik geen adequate vervanger heb als bepaalde spelers wegvallen door blessures of wat dan ook. Als er niks gebeurt, red ik het met deze groep. Maar er lopen spelers tussen die in het verleden hebben bewezen dat het de andere kant op kan gaan."

Dick Advocaat overlegt met Nicolai Jørgensen. (Foto: Pro Shots)

'Dezelfde reeks neerzetten wordt moeilijker'

Advocaat wil dan ook nog niet volmondig uitspreken dat Feyenoord gaat meedoen met de strijd om de landstitel. De kampioen van 2017 was afgelopen seizoen bezig aan een sterke serie - sinds de komst van Advocaat in november werd er niet verloren in de Eredivisie - toen de competitie in maart voortijdig werd beëindigd vanwege de coronacrisis.

"Een club als Feyenoord moet altijd meedoen, dus dat willen we ook. We zien wel hoelang dat gaat duren. Een voordeel is dat de spelers nu weten hoe ik te werk ga, maar het draait uiteindelijk allemaal om kwaliteit. We moeten ons in elk geval plaatsen voor Europees voetbal."

"Ik heb alle wedstrijden van ons van vorig seizoen teruggekeken. Daar zaten zeker goede tussen, maar ook een paar die we met redelijk wat geluk hebben gewonnen. Met wat andere accenten in het elftal zou je dat misschien kunnen voorkomen. Maar dezelfde reeks neerzetten, wordt moeilijker. Met drie, vier echte versterkingen had ik daar echter niet over getwijfeld."

Feyenoord speelt op 9 augustus in De Kuip tegen Sparta Rotterdam de eerste oefenwedstrijd en neemt het een week later in wederom het eigen stadion op tegen FC Twente. De ploeg van Advocaat begint op 12 september met een uitduel met PEC Zwolle aan de Eredivisie.