FC Twente heeft zich maandag versterkt met Nathangelo Markelo. De 21-jarige Nederlander wordt voor een seizoen gehuurd van Everton. Eerder op de dag rondde Damil Dankerlui zijn overgang van Willem II naar FC Groningen af en legde sc Heerenveen middenvelder Sieben Dewaele van Anderlecht op huurbasis vast.

Verdediger Markelo vertrok in 2017 als jeugdspeler van FC Volendam naar Everton. De jeugdinternational van Oranje verlengde zijn aflopende contract in Engeland onlangs met een jaar.

"Maar direct uitzicht op een plek in het eerste elftal is er nog niet. De kans daarop is bij FC Twente groter en daarom is het goed voor mij om dit jaar voor FC Twente te gaan spelen", zegt Markelo op de website van FC Twente.

De verdediger zegt zijn nieuwe club al goed te kennen. "Want Jahnoah, mijn jongere broer speelt bij FC Twente in de academie. Daarom is het extra leuk om hier dit seizoen te spelen."

Markelo is de vierde versterking voor FC Twente, dat de selectie nog niet op peil heeft. Trainer Ron Jans verwelkomde eerder FC Volendam-verdediger Gijs Smal en huurlingen Kik Pierie (Ajax) en Vaclav Cerny (FC Utrecht).

Dankerlui moet Zeefuik opvolgen in Groningen

Dankerlui (23) tekent voor vier jaar in Groningen en gaat in het Hitachi Capital Mobility Stadion spelen met rugnummer twee en de achternaam van zijn moeder, Wadilie, op zijn shirt.

Dankerlui debuteerde in het seizoen 2013/2014 namens Jong Ajax in het betaalde voetbal, maar speelde nooit vin de hoofdmacht van de Amsterdammers. Halverwege het seizoen 2017/2018 stapte de rechtsback annex rechtsbuiten over naar Willem II. Voor de Tilburgers kwam hij in 2,5 jaar tot 55 wedstrijden en vier goals in de Eredivisie.

Met het aantrekken van Dankerlui heeft Groningen zich voorbereid op het vertrek van Deyovaisio Zeefuik. De rechtsback aast al een tijdje op een transfer naar Hertha BSC.

Dankerlui is na Arjen Robben (transfervrij), Wessel Dammers (overgenomen van Fortuna Sittard) en Ko Itakura (opnieuw gehuurd van Manchester City) de vierde zomeraanwinst voor de 'Trots van het Noorden'.

Heerenveen huurt Dewaele van Anderlecht

Heerenveen huurt Dewaele voor een seizoen van Anderlecht. De verdedigende middenvelder speelde afgelopen seizoen vijftien wedstrijden voor de Belgische topclub in de Jupiler Pro League, allemaal in de eerste seizoenshelft. Na de winterstop kwam de 21-jarige Belg niet meer in actie.

Het contract van Dewaele bij Anderlecht loopt nog door tot medio 2022. De jeugdinternational van België, die ook de jeugdopleiding van de 34-voudig landskampioen doorliep, begint bij Heerenveen aan zijn eerste avontuur bij een andere club.

Voor Heerenveen is Dewaele de eerste aanwinst voor volgend seizoen. De Friezen werden ook al in verband gebracht met doelman Erwin Mulder, al is zijn komst nog niet officieel bevestigd door de Eredivisionist.

Heerenveen speelt op 15 augustus de eerste oefenwedstrijd, als de ploeg van trainer Johnny Jansen op bezoek gaat bij De Graafschap. Daarna wacht Heerenveen ook nog vriendschappelijke duels met FC Utrecht en PEC Zwolle, waarna de club het Eredivisie-seizoen op 12 september start met een thuiswedstrijd tegen Willem II.