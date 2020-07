SC Heerenveen heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Sieben Dewaele. De verdedigende middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Anderlecht.

Dewaele speelde afgelopen seizoen vijftien wedstrijden voor de Belgische topclub in de Jupiler Pro League, allemaal in de eerste seizoenshelft. Na de winterstop kwam de 21-jarige Belg niet meer in actie.

Het contract van Dewaele bij Anderlecht loopt nog door tot medio 2022. De jeugdinternational van België, die ook de jeugdopleiding van de 34-voudig landskampioen doorliep, begint bij Heerenveen aan zijn eerste avontuur bij een andere club.

"We volgen Sieben al geruime tijd", zegt technisch manager Gerry Hamstra. "Hij is een stabiele middenvelder, die positioneel sterk is en goed als eerste aanspeelpunt op het middenveld kan fungeren. Sieben heeft daarnaast al behoorlijk wat ervaring op het hoogste niveau in België. Hij is een directe versterking voor onze selectie."

Voor Heerenveen is Dewaele de eerste aanwinst voor volgend seizoen. De Friezen werden ook al in verband gebracht met doelman Erwin Mulder, al is zijn komst nog niet officieel bevestigd door de Eredivisionist.

Heerenveen speelt op 15 augustus de eerste oefenwedstrijd, als de ploeg van trainer Johnny Jansen op bezoek gaat bij De Graafschap. Daarna wacht Heerenveen ook nog vriendschappelijke duels met FC Utrecht en PEC Zwolle, waarna de club het Eredivisie-seizoen op 12 september start met een thuiswedstrijd tegen Willem II.