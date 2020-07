Tottenham Hotspur-manager José Mourinho komt superlatieven tekort om Jan Vertonghen te omschrijven. De 33-jarige Belg vertrekt deze zomer na acht jaar bij 'Spurs' en heeft in die periode grote indruk gemaakt in Londen.

"Niet alleen is Jan een goede speler, hij is boven alles een toonbeeld van professionaliteit. Hij is een geweldig voorbeeld voor al onze jonge spelers, die hoeven alleen maar naar hem te kijken om te zien hoe een professional zich gedraagt", aldus Mourinho op de site van Tottenham.

Sinds de Portugees aan het roer staat bij Tottenham deed hij slechts zelden een beroep op Vertonghen, maar juist daardoor maakte de Belg indruk door zijn mentaliteit. "Of hij nou speelt of op de bank zit, hij heeft altijd een fantastische instelling."

"Ik heb met veel topspelers gewerkt, maar qua professionaliteit staat Jan bovenaan mijn lijst", aldus de oud-coach van onder meer FC Porto, Internazionale, Real Madrid, Chelsea en Manchester United.

Het is nog niet bekend waar Vertonghen zijn carrière voorzet, maar Mourinho heeft al een idee wat de linkspoot na zijn actieve loopbaan zou kunnen doen. "Ik wens hem uiteraard het beste en zou het geweldig vinden als hij ooit zou terugkeren bij Tottenham als coach. Hij is iemand die altijd indruk maakt, ook zeker op mij."