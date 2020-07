Steven Berghuis heeft nog wat tijd nodig om volledig te herstellen van een longinfectie. De aanvaller van Feyenoord lag begin deze maand een aantal nachten in het ziekenhuis en zit nog altijd aan de antibiotica, waardoor hij maandag de eerste training miste.

"Ik ben woensdag klaar met de kuur en ik hoop dan donderdag of vrijdag weer op het veld te staan. Ik wil helemaal hersteld zijn voordat ik weer overal aan ga meedoen. Maar iedereen is positief, dus dat komt vast wel goed", zei Berghuis op het trainingscomplex van Feyenoord.

Berghuis liep de longinfectie op tijdens zijn vakantie. Hij kreeg koorts, waarna hij tijdens de eerste nacht erg begon te zweten en de volgende nacht kampte met steken in zijn borst. Hij besloot daarop naar het ziekenhuis te gaan en daar moest hij drie nachten blijven liggen.

"Het was best wel beangstigend, omdat ze me helemaal moesten onderzoeken en niets konden uitsluiten. Ik ben onder narcose gegaan en toen hebben ze een radioscopie gemaakt. Ik heb twee dagen in onzekerheid geleefd, maar het zag er allemaal netjes uit. Het was gewoon een bacterie die vanuit mijn mond en keel naar binnen was gegaan", aldus Berghuis.

Trainer Dick Advocaat spreekt zijn spelers toe tijdens de eerste training van Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Ik voel me goed'

Berghuis is door de longinfectie wel aardig verzwakt. Hij is ongeveer 3 kilo afgevallen die hij er de komende weken door middel van voeding en krachttraining weer bij moet zien te krijgen. Hij zal dus voorlopig nog wel een aangepast programma volgen ter voorbereiding op komend seizoen.

"Ik moet op 6 augustus weer naar het ziekenhuis voor een check, maar ik voel me goed. Dit was volgens de artsen gewoon pech, eerder uitzondering dan regel. Het was in elk geval vrij snel duidelijk dat het geen corona was. Ze verzekerden me ook dat ik mijn topniveau weer ga halen."

Feyenoord speelt op 9 augustus in De Kuip tegen Sparta Rotterdam de eerste oefenwedstrijd en neemt het een week later in wederom het eigen stadion in vriendschappelijk verband op tegen FC Twente. De Rotterdammers openen op 12 september de Eredivisie met een uitduel met PEC Zwolle.