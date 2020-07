Erwin Mulder keert terug bij sc Heerenveen. De 31-jarige keeper komt transfervrij over van Swansea City, dat hem drie jaar geleden had overgenomen van de Friezen.

Mulder tekende vrijdag een contract voor twee jaar in het Abe Lenstra Stadion, waar hij tussen 2015 en 2017 al 77 wedstrijden onder de lat stond. Zijn terugkeer is een opsteker voor Heerenveen, dat door het vertrek van Filip Bednarek, Warner Hahn en Trevor Doornbusch geen doelmannen meer in de selectie had.

"Met Erwin hebben we een zeer ervaren doelman aangetrokken en dat was ook onze ambitie", zegt technisch manager Gerry Hamstra op de site van Heerenveen. "Erwin kent de club, kent de Eredivisie en neemt veel ervaring met zich mee vanuit Groot-Brittannië. De afgelopen weken stond hij bij de laatste duels van Swansea onder de lat en is dus wedstrijdfit."

In het seizoen 2007/2008 maakte Mulder namens Feyenoord zijn debuut in de Eredivisie en keepte hij in acht seizoenen 120 duels namens de Rotterdammers. Die verkochten hem in 2015 aan Heerenveen, waar hij twee jaar later een driejarig contract bij Swansea afdwong.

Mulder stond in totaal 33 officiële wedstrijden onder de lat bij de club uit Wales, die een jaar na zijn komst degradeerde uit de Premier League. De afgelopen twee seizoenen kwam Mulder met 'The Swans' uit in het Championship.

Dit seizoen eindigde Swansea als zesde, waardoor het mee mocht aan de play-offs voor promotie naar de Premier League. Brentford bleek over twee duels te sterk in de halve finales.