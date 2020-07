Feyenoord is maandag aan de eerste veldtraining begonnen in aanloop naar komend Eredivisie-seizoen. Onder anderen aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers waren present in Rotterdam, terwijl aanvoerder Steven Berghuis de sessie aan zich voorbij moest laten gaan.

Trainer Dick Advocaat verwelkomde zijn nieuwe assistent Zeljko Petrovic, die dit seizoen de technische staf completeert. (Foto: Pro Shots)

De training was op papier besloten, maar een aantal supporters verzamelde zich op de dijk om de sessie te aanschouwen. (Foto: Pro Shots)

Naast de aanwinsten verschenen onder anderen Leroy Fer en Eric Botteghin, die hun contract onlangs verlengden, op het trainingsveld. Aanwinst Christian Conteh kon in tegenstelling tot Linssen en Diemers niet meedoen, omdat het papierwerk omtrent zijn overgang nog niet rond is. (Foto: Pro Shots)

De aanwezige journalisten en fotografen moesten vanzelfsprekend afstand van elkaar houden. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord speelt op 9 augustus de eerste oefenwedstrijd. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen ontmoet dan stadgenoot Sparta Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

Dick Advocaat werd in oktober 2019 aangesteld als trainer van Feyenoord na het ontslag van Jaap Stam en verlengde zijn contract in april met een jaar. (Foto: Pro Shots)