Sebastian Hoeness is de nieuwe coach van Hoffenheim. De 38-jarige trainer is de opvolger van Alfred Schreuder, die begin juni vertrok bij de club vanwege een verschil van inzicht.

Hoeness tekent een contract tot medio 2023 bij Hoffenheim, dat afgelopen seizoen als zesde eindigde in de Bundesliga en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Europa League veroverde.

Voor Hoeness is het de eerste keer dat hij als hoofdcoach aan de slag gaat. Hiervoor was hij trainer van het tweede team van Bayern München, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd op het derde niveau in Duitsland.

Hoeness komt uit een echte voetbalfamilie. Hij is de neef van Bayern-clubicoon Uli Hoeness en de zoon van oud-international Dieter Hoeness. Laatstgenoemde speelde zes interlands voor West-Duitsland en was actief op het WK van 1986 in Mexico.

Schreuder vertrok in juni na drie wedstrijden sinds de hervatting van de Bundesliga bij Hoffenheim ondanks een doorlopend contract, omdat hij en de club het "niet eens waren over de manier waarop Hoffenheim in de toekomst geleid moet worden". De 47-jarige voormalig assistent van Erik ten Hag zit sindsdien zonder club.

Hoffenheim stond de laatste wedstrijden van het afgelopen seizoen onder leiding van interim-trainer Matthias Kaltenbach, die de club naar een zesde plaats in de eindstand loodste.

Sebastian Hoeness is de opvolger van Alfred Schreuder, die begin juni vertrok als coach van Hoffenheim. (Foto: Pro Shots)