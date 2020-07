Jürgen Klopp is dit seizoen nog meer onder de indruk geraakt van Virgil van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal speelde dit seizoen alle wedstrijden in de Premier League en had zo een cruciale bijdrage aan de eerste landstitel sinds 1990.

"Ik weet niet of Virgil nog een uur met loftuitingen nodig heeft, maar hij is echt heel erg goed", zei Klopp zondagavond op de site van Liverpool. "Toen we hem binnenhaalden, wisten we dat al. Maar we hadden geen idee dat het totale pakket zo speciaal zou zijn. Dat maakt het echt geweldig."

Van Dijk speelde zondag tegen Newcastle United zijn 38e Premier League-wedstrijd van het seizoen en trad daarmee in de voetsporen van Gary Pallister, John Terry, Wes Morgan en César Azpilicueta, die in het kampioensjaar van hun club ook alle competitiewedstrijden speelden.

De 29-jarige Van Dijk luisterde zijn 38e optreden op door uitgerekend in de 38e minuut op de fraaie wijze de gelijkmaker binnen te koppen, zijn vijfde competitietreffer van het seizoen. Liverpool won het slotduel van het seizoen uiteindelijk met 1-3 door goals van Divock Origi en Sadio Mané.

Virgil van Dijk vierde eerder deze week het veroveren van de landstitel. (Foto: Getty Images)

'Hebben nog geprobeerd om hem rust te gunnen'

Klopp vindt het mooi dat Van Dijk erin slaagde om het seizoen weer te voltooien zonder een wedstrijd te missen. "Het was zijn grote doel om net als vorig seizoen alle wedstrijden te spelen en het is best wel speciaal dat het hem weer is gelukt. Hopelijk blijft het de rest van zijn loopbaan mogelijk."

"We hebben nog wel geprobeerd om hem wat rust te gunnen dit seizoen, maar dat was heel moeilijk. Hij heeft nu twee weken vakantie en ik denk eerlijk gezegd niet dat hij veel langer nodig heeft. Virgil is een heel fijne speler om in de selectie te hebben", aldus de 53-jarige Klopp.

'The Reds' eindigden het Premier League-seizoen op 99 punten en komen daarmee op de tweede plek van de lijst met de hoogste eindnoteringen op het hoogste niveau van Engeland. Het record is in handen van Manchester City, dat in het seizoen 2017/2018 honderd punten veroverde.

