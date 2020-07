Ole Gunnar Solskjaer vindt het mooi om te zien dat zijn werkwijze bij Manchester United effect heeft gesorteerd. 'The Red Devils' beleefden een rommelig seizoen, maar stelden zondag wel de derde plek en daarmee een Champions League-ticket veilig.

"Ik denk niet dat veel mensen dit hadden voorspeld. De verwachting van velen was dat we op de zesde of zevende plek zouden eindigen", zei Solskjaer tegen Sky Sports na het cruciale slotduel met directe concurrent Leicester City, dat in het eigen King Power Stadium met 0-2 werd verslagen.

Manchester United kende vooral een moeizame eerste seizoenshelft, waarin de club al snel de aansluiting met koploper Liverpool verloor en ook ver van de top vier verwijderd was. De positie van Solskjaer stond onder zware druk, maar in de loop van het seizoen ging het steeds beter.

Na de 0-2-nederlaag tegen Burnley op 22 januari verloor United geen competitieduel meer, waardoor de twintigvoudig kampioen van Engeland terugkeerde in de strijd om de Champions League-tickets. De zege van zondag op Leicester, dat juist lange tijd op koers lag voor deelname aan het miljoenenbal, was voldoende.

De spelers van Manchester United vieren het binnenhalen van het Champions League-ticket. (Foto: Pro Shots)

'Ik word liever niet te veel geprezen'

Hoewel Solskjaer dit seizoen veel kritiek te verduren kreeg, heeft hij daar niet wakker van gelegen. "Als ik word bekritiseerd, maakt me dat alleen maar sterker. Ik heb ook liever dat ik niet te veel geprezen word, want dan raak ik sneller tevreden. Dat is hoe ik in elkaar zit", aldus de Noor, die in december 2018 het stokje overnam van de ontslagen José Mourinho.

"Ik geloof in wat ik doe. We hebben allemaal verschillende ideeën over de invulling van de rol van manager en ik doe het op mijn manier. De spelers en de staf hebben het geweldig opgepakt. Ik zei voor de wedstrijd tegen Leicester in de kleedkamer dat het seizoen sowieso geslaagd is, want we zijn iets aan het opbouwen hier."

Manchester United mag zich door de derde plek na één jaar afwezigheid weer opmaken voor de Champions League. De ploeg van Solskjaer is dit seizoen nog actief in de Europa League, die in augustus wordt afgemaakt.

