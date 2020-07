Leonardo Bonucci en Maurizio Sarri zijn dolblij dat ze er zondagavond alsnog met Juventus in zijn geslaagd om voor het negende jaar op rij landskampioen te worden. De verdediger en de coach erkennen wel dat het dit seizoen moeizamer ging dan voorheen.

"Dit is de mooiste titel, omdat het ook de moeilijkste was", zei de 33-jarige Bonucci na het duel met Sampdoria in Turijn tegen Sky Italia. "We begonnen een nieuw tijdperk met een nieuwe filosofie en kwamen veel problemen tegen. Maar ook al ging het soms mis, we bleven alles geven."

Juventus had afgelopen donderdag de landstitel al kunnen veiligstellen, maar toen ging het pijnlijk mis tegen Udinese (2-1-verlies). De 'Oude Dame' herstelde zich zondag door Sampdoria met 2-0 te verslaan en zich alsnog tot kampioen te kronen.

Heel eenvoudig ging het eerste seizoen onder Sarri zeker niet. Juventus liet de nodige steken vallen en kreeg liefst 38 tegendoelpunten, een stuk meer dan in de voorgaande acht seizoenen waarin de landstitel werd veroverd.

"We hadden in het begin moeite om de filosofie van de coach goed te interpreteren", aldus Bonucci. "Het was ook buiten het veld moeilijk, want door de coronacrisis stond de wereld in drie maanden op z'n kop. Maar we bleven opereren als een team en hebben ervoor gevochten. Ik heb hier geen woorden voor."

Sarri prijst selectie voor vastberadenheid

Voor Sarri is de landstitel met Juventus een van zijn grootste successen als coach. De 61-jarige Italiaan, die vorig seizoen met Chelsea de Europa League won, benadrukt dat het veroveren van de titel niet zo makkelijk is als veel mensen denken.

"Als je blijft winnen, wordt het juist alleen maar moeilijker", zei de gevierde coach. "Zulke momenten moet je niet als vanzelfsprekend zien, want zo werkt het niet. Het is moeilijk om kampioen te worden en dit keer ging het echt niet eenvoudig."

"Het was een lang en stressvol seizoen. Daarom verdient de selectie veel waardering voor de manier waarop ze zijn blijven zoeken naar die honger en vastberadenheid om ook na acht titels op rij weer kampioen te willen worden."

Voor Juventus is het al de 36e landstitel, waarmee de club uit Turijn de positie als succesvolste ploeg in Italië verstevigt. AC Milan en Internazionale volgen met ieder achttien kampioenschappen.

