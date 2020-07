Juventus is zondag voor de negende keer op rij kampioen van Italië geworden. Met Matthijs de Ligt in de basis werd in Turijn met 2-0 gewonnen van Sampdoria. Cristiano Ronaldo en Federico Bernardeschi maakten de goals.

Juventus had donderdag uit bij Udinese de titel al veilig kunnen stellen. De Ligt zette zijn ploeg toen nog wel op voorsprong, maar door twee tegentreffers na de pauze moest het kampioensfeest met een paar dagen worden uitgesteld.

Door de zege op Sampdoria is met nog twee speelronden te gaan de 36e landstitel in de clubhistorie alsnog een feit. Juventus staat na 36 wedstrijden op 83 punten en is daardoor niet meer te achterhalen door achtervolgers Internazionale (76) en Atalanta (75).

Net als de voorbije weken was het spel van Juventus zondag in een leeg Allianz Stadion verre van overtuigend. Het openingsdoelpunt viel in de blessuretijd van de eerste helft na een slimme actie van Miralem Pjanic, die de bal uit een vrije trap breed legde op Ronaldo. De Portugees, die in de slotfase nog een penalty miste, liet doelman Emil Audero kansloos met een diagonaal schot.

Federico Bernardeschi zorgde na ruim een uur spelen voor de beslissing door te scoren uit de rebound, waarna Sampdoria door een rode kaart voor Morten Thorsby ook nog met tien man verder moest. Ook De Ligt haalde het eindsignaal niet. De verdediger ging een kwartier voor tijd licht gehavend naar de kant, nadat hij na het blokken van een schot last van zijn been leek te hebben.

Juventus op eenzame hoogte in Italië

Hoewel het voor Juventus officieel de 36e landstitel is, eindigde de ploeg al 38 keer bovenaan in de competitie. De kampioenschappen van 2005 en 2006 werden echter afgenomen vanwege een omvangrijk omkoopschandaal. Niettemin is de 'Oude Dame' met afstand recordhouder in Italië. Internazionale en AC Milan volgen met elk achttien landskampioenschappen.

Juventus ging al aan de leiding nadat de Serie A op 20 juni weer werd hervat. De ploeg van trainer Maurizio Sarri stond één punt voor op achtervolger Lazio, dat na de coronahervatting instortte en vijf van de acht wedstrijden verloor.

Juventus boekte zelf vijf zeges en kon zich daardoor een matige reeks met een nederlagen tegen AC Milan (4-2) en Udinese (2-1) en remises tegen Sassuolo (3-3) en Atalanta (2-2) veroorloven.

De Ligt kampioen in eerste seizoen met Juventus

Voor De Ligt is het zijn eerste prijs met Juventus. De twintigjarige verdediger werd vorig jaar voor 75 miljoen euro overgenomen van Ajax, waarmee hij ook al landskampioen werd. Na een stroef begin groeide de geboren Leiderdorper uit tot onmisbare schakel in het hart van de verdediging en miste hij zelden een wedstrijd.

Ronaldo is met dertig competitiedoelpunten een van de architecten van de 36e landstitel van Juventus. De 35-jarige Portugees, die in de zomer van 2018 overkwam van Real Madrid, lijkt wel net naast de topscorerstitel in de Serie A te grijpen. Na zijn treffer tegen Sampdoria staat hij op 31 goals, drie minder dan Lazio-spits Ciro Immobile.

Ondanks dat trainer Sarri vorig jaar werd aangetrokken om voor meer vermaak in Turijn te zorgen, is de verdediging na Ronaldo het sterkste wapen van Juventus. De club incasseerde slechts 38 doelpunten in 36 wedstrijden. Alleen Internazionale (36) kreeg minder doelpunten tegen.

Bijna alle beslissingen gevallen in Serie A

Met Juventus gaan Internazionale, Atalanta en Lazio mee de Champions League in. De Romeinen verstevigden zondag de vierde plaats door met 1-5 bij Hellas Verona te winnen. Immobile maakte een hattrick, al vielen twee van zijn doelpunten vanaf de stip.

AS Roma moet volgend seizoen genoegen nemen met Europa League-voetbal. De ploeg staat stevig vijfde na een 2-1-thuiszege op Fiorentina. Justin Kluivert bleef de hele wedstrijd op de bank.

Alleen onderin moet er in de laatste twee speelronden van de Serie A nog een beslissing vallen. Nadat voor SPAL en Brescia het doek al is gevallen, wordt Lecce of Genoa de derde degradant.