Bayer Leverkusen heeft zich als eerste club gemeld voor André Onana, zo melden De Telegraaf en VI zondag. De Duitse club zou een bod van 20 miljoen euro hebben gedaan op de doelman van Ajax.

Bayer Leverkusen bracht het bod afgelopen week uit bij Ajax, maar dat werd afgewezen door directeur voetbalzaken Marc Overmars. De 24-jarige Onana zou naar verluidt voor 30 miljoen euro mogen vertrekken uit Amsterdam.

Mocht de Kameroener naar Leverkusen verkassen, dan wacht hem een weerzien met Peter Bosz. De Nederlandse coach was in 2016 degene die hem bij Ajax het vertrouwen gaf onder de lat als opvolger van Jasper Cillessen, die naar FC Barcelona vertrok.

Leverkusen heeft in de strijd om Onana concurrentie van Chelsea, dat eerder bereid zou zijn om het gewenste transferbedrag neer te leggen. Coach Frank Lampard van 'The Blues' zou in de zestienvoudig international de ideale kandidaat zien om Kepa Arrizabalaga op te volgen.

Arrizabalaga lijkt het vertrouwen te hebben verloren van Lampard, die hem zondag in de laatste competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (2-0-zege) op de bank zette. Volgens Engelse media is het onwaarschijnlijk dat de Spanjaard volgend seizoen weer het doel verdedigt bij de Londenaren.

Onana zou ook voorstel Ajax in beraad hebben

Eerder deze maand meldden diverse media dat Ajax een poging gaat ondernemen om Onana langer aan zich te binden. De Amsterdamse club zou zijn contract willen opwaarderen en verlengen tot medio 2023. De keeper, die nog een verbintenis tot de zomer van 2022 heeft, zou het voorstel in beraad hebben.

Onana gaf eind april nog aan te willen vertrekken bij Ajax. "Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met Ajax en ben de club heel dankbaar. Het waren vijf geweldige jaren hier. Maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt", liet hij toen weten.

Onana maakte in 2015 de overstap van Barcelona naar Ajax. Hij kende een stroeve start bij Jong Ajax, maar na het vertrek van Cillessen werd hij eerste doelman in de hoofdmacht van de Amsterdammers en groeide hij uit tot een van de sterspelers. Tot dusver speelde hij 178 officiële wedstrijden voor Ajax.