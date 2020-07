Hoewel hij met Leicester City net naast een Champions League-ticket greep, weigerde Brendan Rodgers zondag na de 0-2-nederlaag tegen Manchester United bij de pakken neer te zitten. De trainer kan leven met de vijfde plaats en koestert de topscorerstitel van Jamie Vardy.

"Ik ben heel trots op de ploeg", zei Rodgers tegen de BBC. "We zijn pas één keer in de clubhistorie hoger geëindigd, dus daar kan ik alleen maar tevreden over zijn."

Leicester stond bijna het hele seizoen op een plaats die recht zou geven op Champions League-voetbal, maar na de coronaonderbreking werd de ploeg door Chelsea en Manchester United ingehaald. Een zege op de slotdag thuis tegen United zou nog voldoende zijn geweest om in de top vier te eindigen, maar door goals van Bruno Fernandes en Jesse Lingard werd het 0-2 voor de bezoekers.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld over het resultaat. Alles ging volgens plan, maar we scoren niet en geven te makkelijk een penalty weg. Volgend seizoen moeten we proberen om constanter en nog ambitieuzer te zijn."

Jamie Vardy toont trots zijn gouden schoen als topscorer van de Premier League. (Foto: Getty Images)

'Vardy is een geweldige talisman voor dit team'

Dankzij Jamie Vardy had Leicester na de wedstrijd toch nog wat te vieren. De spits sluit het seizoen af als topscorer van de Premier League, met 23 doelpunten. Op 33-jarige leeftijd is hij de oudste speler ooit die de 'Golden Boot' wint in de Premier League.

Vardy had in het seizoen 2015/2016 een groot aandeel in de sensationele landstitel van Leicester, maar op de topscorerslijst werd hij toen nipt afgetroefd door Tottenham Hotspur-spits Harry Kane.

"Dit is een geweldige persoonlijk mijlpaal voor hem", vindt Rodgers. "Het onderstreept wat voor prachtig seizoen hij heeft gehad. Sinds de dag dat ik bij deze club kwam, is hij een echte talisman voor dit team. Zonder hem zou Leicester niet staan waar het nu staat."