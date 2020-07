Aston Villa-coach Dean Smith is in extase nadat zijn ploeg is ontsnapt aan degradatie uit de Premier League. De formatie uit Birmingham speelde zondag met 1-1 gelijk bij West Ham United en profiteerde van een 3-2-nederlaag van concurrent Watford bij Arsenal.

Pas in de slotfase zorgde Jack Grealish voor de bevrijdende openingstreffer van Aston Villa tegen West Ham. Andriy Yarmolenko bracht 'The Hammers' een minuut later weliswaar langszij, maar de bezoekers sleepten er uiteindelijk een punt uit.

"Ik ben mijn stem kwijt. Ik denk dat Jack Grealish vanavond samen met mij dronken wordt", jubelt Smith nadat zijn ploeg zich had verzekerd van lijfsbehoud. "We speelden niet geweldig, maar onze verdediging heeft een geweldige prestatie geleverd."

Dankzij het gelijkspel eindigt Aston Villa als zeventiende en heeft het slechts één punt meer dan nummer achttien Bournemouth en nummer negentien Watford, die wel degraderen naar het Championship. Bij een nederlaag van 'The Villans' was Bournemouth op doelsaldo in de Premier League gebleven.

"Ik ben blij, trots en elk bijvoeglijk naamwoord dat daarbij hoort. Veel mensen dachten dat we al gedegradeerd waren, maar we hebben zo hard gewerkt", aldus Smith, die Aston Villa vorig jaar terug naar de Premier League loodste. "Het is een moment om trots op te zijn en het voelt beter dan de promotie van vorig seizoen.

Bournemouth-doelman Aaron Ramsdale is in tranen na de degradatie van zijn ploeg. (Foto: Pro Shots)

'Dit is ongelooflijk pijnlijk'

Bournemouth won in de laatste speelronde weliswaar met 1-3 bij Everton, maar de ploeg van Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld eindigde desondanks net onder de degradatiestreep.

"Dit is ongelooflijk pijnlijk", baalt manager Eddie Howe van 'The Cherries'. "We zijn altijd in een ontsnapping op het laatste moment blijven geloven. We speelden uitstekend vandaag. Als je ons zo ziet spelen, dan is het frustrerende dat je je afvraagt waarom dit het hele seizoen niet gebeurde."

Watford had zich bij een overwinning op Arsenal gehandhaafd, maar stond al na 33 minuten met 3-0 achter in het Emirates Stadium. Troy Deeney (penalty) en Danny Welbeck brachten 'The Hornets' daarna terug in de wedstrijd, maar meer zat er niet meer in voor de bezoekers.

"Dit is een weerspiegeling van het hele seizoen. We zijn gewoon niet goed genoeg", stelt Deeney. "Het is hartverscheurend voor de mensen die achter de schermen werken en daar hebben we medelijden mee."

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Premier League