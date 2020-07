Watford en Bournemouth zijn zondag op de laatste speeldag van de Premier League gedegradeerd. De ploegen vergezellen Norwich City, waarvoor eerder al het doek viel. Aston Villa kwam met de schrik vrij en blijft op het hoogste niveau.

Aston Villa en Watford begonnen met 34 punten aan de laatste wedstrijd, terwijl Bournemouth het met 31 punten al niet meer in eigen hand had. De 1-3-zege van Bournemouth bij Everton bleek achteraf dan ook van weinig waarde.

Voor Watford viel het doek door een 3-2-nederlaag in het Emirates Stadium tegen Arsenal. Aston Villa profiteerde en mocht na een zwaarbevochten 1-1-gelijkspel uit bij West Ham United opgelucht ademhalen.

Norwich City weet al twee weken dat het volgend seizoen acteert in het Championship. De ploeg van doelman Tim Krul, die zondag kansloos verloor van Manchester City (5-0), pakte dit seizoen slechts 21 punten.

De vrijgekomen plaatsen in de Premier League worden ingenomen door Leeds United en West Bromwich Albion. Om de derde en laatste promotieplaats strijden Brentford, Fulham, Cardiff City en Swansea City in play-offs.

Drie vroege tegengoals werden Watford fataal in het Emirates Stadium. (Foto: Pro Shots)

Watford kon alleen genieten van stunt tegen Liverpool

Watford eindigde vorig seizoen keurig als elfde in de Premier League en schopte het tot de FA Cup-finale, maar dit jaar was het vanaf het begin onrustig. Met Javi Gracia, Quique Sánchez Flores en Nigel Pearson moesten drie trainers vroegtijdig het veld ruimen bij de ploeg waar Daryl Janmaat door een blessure nauwelijks in actie kwam.

De spectaculaire 3-0-zege eind februari op het toen nog ongeslagen Liverpool bleek het hoogtepunt van een verder mislukt seizoen. Arsenal gaf 'The Hornets' zondag het laatste zetje door al binnen 35 minuten een 3-0-voorsprong te nemen.

Troy Deeney en Danny Welbeck zorgden met goals in de 43e en 66e minuut nog wel voor een spannende slotfase, maar konden niet voorkomen dat er een einde kwam aan een periode van vijf jaar voor Watford op het hoogste niveau.

Teleurstelling bij Bournemouth-speler Philip Billing na het laatste fluitsignaal. (Foto: Pro Shots)

Aké en Groeneveld zien Bournemouth degraderen

Bournemouth boekte op de laatste speeldag een knappe 1-3-uitzege op Everton, maar door de resultaten op de andere velden was dat net niet genoeg. Bij Bournemouth bleven Arnaut Danjuma Groeneveld en de op een transfer azende Nathan Aké de hele wedstrijd op de bank.

Bournemouth klom tussen 2010 en 2015 op van de League Two naar de Premier League. Daar hield de ploeg van trainer Eddie Howe het net als Watford vijf jaar vol. De negende plaats in het seizoen 2016/2017 was het beste resultaat voor 'The Cherries'.

Aston Villa kwam dankzij een 1-1-gelijkspel uit bij West Ham United met de schrik vrij. Jack Grealish zorgde met de 0-1 in de 84e minuut voor vreugde bij de ploeg van trainer Dean Smith, maar na de 1-1 van Andriy Yarmalenko bleef het tot de laatste seconde spannend. Anwar El Ghazi, dit seizoen goed voor 4 doelpunten in 34 duels, viel vlak voor tijd in.

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Premier League