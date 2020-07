Manchester United en Chelsea hebben zondag op de slotdag van de Premier League een Champions League-ticket voor volgend seizoen veiliggesteld. United versloeg directe concurrent Leicester City (0-2), dat nu is veroordeeld tot de groepsfase van de Europa League, en Chelsea was met 2-0 te sterk voor Wolverhampton Wanderers.

Leicester City begon de laatste speelronde als nummer vijf en moest winnen van United om een plek bij de eerste vier en daarmee Champions League-deelname af te dwingen. De landskampioen van 2016 maakte het 'The Red Devils' lange tijd lastig, maar de bezoekers kregen aanvankelijk de beste kansen in het King Power Stadium.

Een kwartier na rust was Leicester heel dicht bij de cruciale 1-0, maar de kopbal van topscorer Jamie Vardy belandde op de kruising. De openingstreffer viel twintig minuten voor tijd wel aan de andere kant. Anthony Martial werd onderuit gehaald in het strafschopgebied en Bruno Fernandes maakte geen fout van 11 meter.

Leicester had daarna het overwicht, maar United hield stand en maakte in de laatste seconde zelfs nog de 0-2 via Jesse Lingard na een kolderieke blunder van keeper Kasper Schmeichel, die de bal aan hem verspeelde. Leicester stond op dat moment al met tien man na een grove charge van Jonny Evans.

De ploeg van coach Brendan Rodgers had zich voor de tweede keer in de historie voor de Champions League kunnen plaatsen. Voor Leicester-spits Vardy was er nog wel persoonlijk succes, want hij kroonde zich met 23 treffers tot Premier League-topscorer. De 33-jarige Vardy is de oudste topscorer op het hoogste niveau in Engeland sinds Ronnie Rooke in het seizoen 1947/1948.

Jamie Vardy kroonde zich tot topscorer in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Chelsea niet in de problemen tegen Wolverhampton

Chelsea had aan een punt tegen Wolverhampton genoeg om de Champions League in te gaan, maar 'The Blues' lieten er geen gras over groeien en wonnen met 2-0 op Stamford Bridge. Na een matig begin schoot oud-Vitessenaar Mason Mount in de blessuretijd van de eerste helft op schitterende wijze raak uit een vrije trap.

Olivier Giroud maakte er vlak daarna zelfs nog 2-0 van en Wolverhampton was na rust niet meer in staat terug in de wedstrijd te komen. De overwinning betekent dat Hakim Ziyech volgend seizoen weer in de Champions League kan uitkomen. De middenvelder maakte deze zomer de overstap van Ajax.

Tottenham Hotspur profiteerde van de nederlaag van Wolverhampton door een punt te pakken tegen Crystal Palace (1-1). De ploeg van coach José Mourinho eindigt daardoor als zesde en mag straks in ieder geval de voorronde van de Europa League in.

Harry Kane tekende in de dertiende minuut voor de 0-1 op Selhurst Park, zijn achttiende treffer van het seizoen. Jeffrey Schlupp werkte in de 53e minuut na een scrimmage van dichtbij de gelijkmaker binnen. Steven Bergwijn begon op de bank op Selhurst Park en kwam een kwartier na rust het veld in.

Wolverhampton mag ondanks de zevende plek nog hopen op Europees voetbal. Als Chelsea volgende week ten koste van Arsenal de FA Cup-finale wint, dan mogen de Wolves de voorronde van de Europa League in.

Chelsea was een maatje te groot voor Wolverhampton. (Foto: Getty Images)

Liverpool en City sluiten seizoen in stijl af

Kampioen Liverpool eindigde het ijzersterke seizoen in stijl door Newcastle United te verslaan: 1-3. De thuisploeg kende nog wel een droomstart door al na 24 seconden op voorsprong te komen via Dwight Gayle.

Virgil van Dijk trok de stand in de 38e minuut gelijk. De aanvoerder van Oranje kopte de bal op fraaie wijze in de verre hoek en tekende voor zijn vijfde competitietreffer van het seizoen. Divock Origi zorgde in de 59e minuut voor de 1-2 en het slotakkoord was in de 89e minuut voor Sadio Mané.

Manchester City, dat eveneens al zeker was van een Champions League-ticket, sloot het seizoen af met een overwinning op degradant Norwich City: 5-0. Kevin De Bruyne eindigde de competitie met twintig assists en evenaarde daarmee het record van Thierry Henry uit het seizoen 2002/2003.

De Belgische middenvelder zorgde in het Etihad Stadium voor de 2-0 en de 5-0. De andere treffers kwamen op naam van Gabriel Jesus, Raheem Sterling en Riyad Mahrez. David Silva speelde zijn laatste competitiewedstrijd voor City, waar hij sinds de zomer van 2010 voor uitkwam.

