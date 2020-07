Vitesse heeft zondag een besloten oefenwedstrijd tegen FC Volendam probleemloos gewonnen. De Arnhemmers waren met 5-0 te sterk voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. VVV-Venlo versloeg Derde Divisionist EVV.

Vitesse-FC Volendam werd gespeeld op het veld van vierdeklasser Woudia in het Noord-Hollandse Westwoud, waar Oussama Darfalou na acht minuten voor de openingstreffer zorgde. De aanvaller benutte een strafschop.

Aan het begin van de tweede helft, die Vitesse met elf andere namen speelde, tikte Daan Huisman de 2-0 binnen. Club Brugge-huurling Loïs Openda schoot niet lang daarna raak uit een corner van Thomas Bruns en maakte er in de 76e minuut ook nog 4-0 van. Het slotakkoord was even later voor Bruns.

Voor Vitesse was het treffen met Volendam de tweede oefenwedstrijd in aanloop naar volgend seizoen. De ploeg van trainer Thomas Letsch begon de oefencampagne op 18 juli met een doelpuntrijk gelijkspel tegen Jong FC Utrecht (3-3).

Letsch kon tegen Volendam niet beschikken over aanvaller Hilary Gong, die deze week positief testte op het COVID-19-virus. Hij ging direct in thuisquarantaine en had geen contact met de rest van de selectie van Vitesse, waardoor het oefenduel met Volendam gewoon door kon gaan.

Eerder op de dag boekte VVV een kleine overwinning op EVV. Jessy Hendrikx tekende voor beide treffers in in het Limburgse Echt. De wedstrijd duurde twee keer 35 minuten. VVV was vijf dagen geleden nog met 0-19 te sterk voor vijfdeklasser Sporting ST.

Jessy Hendrikx scoorde twee keer voor VVV-Venlo. (Foto: Pro Shots)