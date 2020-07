Giovanni van Bronckhorst heeft zondag zijn eerste wedstrijd als trainer van Guangzhou R&F in de Chinese Super League verloren. Zijn ploeg ging met 3-0 onderuit bij Shenzhen FC.

Guangzhou R&F kwam in de eerste helft op achterstand door een eigen doelpunt van Li Songyi, die de bal na een vrije trap op ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman tikte. In de eerste twintig minuten van de tweede helft liep Shenzhen verder weg bij de ploeg van Van Bronckhorst.

Harold Preciado benutte in de 63e minuut een strafschop en vijf minuten later wees de scheidsrechter opnieuw naar de stip na een lompe overtreding van Zhang Gong. Dit keer ging Gao Lin achter de bal staan en hij schoot hoog en hard raak.

Het seizoen in de Chinese Super League zou eigenlijk in februari al beginnen, maar de competitiestart werd vanwege de coronacrisis met maanden uitgesteld. Regerend landskampioen Guangzhou Evergrande speelde zaterdag tegen Sjanghai Shenhua de eerste wedstrijd van het seizoen en won met 2-0.

Het Guangzhou R&F van Van Bronckhorst zit in dezelfde poule als die twee ploegen. Er zijn in totaal twee groepen met acht clubs per poule. De nummers één tot en met drie van de groep gaan naar de play-offs om het kampioenschap, de onderste drie zijn veroordeeld tot de play-offs voor lijfsbehoud.

Van Bronckhorst werd in januari gepresenteerd bij Guangzhou R&F, waar ook voormalig AZ-aanvaller Mousa Dembélé onder contract staat. De 45-jarige Rotterdammer is bezig aan zijn eerste trainersklus in het buitenland, nadat hij van 2015 tot 2019 coach was van Feyenoord.