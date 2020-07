Bij de eerste training van Feyenoord zijn maandag vanwege de coronamaatregelen geen supporters welkom. Dat laat de Rotterdamse club zondag weten.

De training op het eigen trainingscomplex 1908 wordt wel integraal uitgezonden via de clubkanalen van Feyenoord. Trainer Dick Advocaat start om 11.30 uur met de eerste sessie ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Feyenoord wil op 5 augustus wel een training met (beperkt) publiek organiseren in De Kuip, maar dat is nog onder voorbehoud. Meer informatie kan de club daar zondag nog niet over delen.

De Rotterdammers hebben tot dusver pas twee oefenwedstrijden gemeld die worden afgewerkt in de voorbereidingscampagne. De ploeg van trainer Advocaat oefent op 9 augustus tegen stadgenoot Sparta, waarna een week later FC Twente naar De Kuip komt voor een vriendschappelijk duel. Op 12 september is Feyenoords eerste competitiewedstrijd, uit tegen PEC Zwolle.

Feyenoord zag afgelopen seizoen zijn opmars in de Eredivisie gestuit worden door het coronavirus. Op het moment dat de competitie definitief werd beëindigd door de KNVB, stond de club op de derde plaats, op zes punten van koploper Ajax. Ook de bekerfinale, waarin Feyenoord het zou opnemen tegen FC Utrecht, werd geschrapt.

Feyenoord kreeg dankzij de derde plaats in de Eredivisie wel een ticket voor de groepsfase van de Europa League toegewezen. De loting daarvoor is op 2 oktober. Een kleine drie weken later staat het eerste groepsduel op het programma.