Douglas staat open voor een verblijf bij Go Ahead Eagles. De 32-jarige verdediger traint sinds zaterdag op proef mee bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

"We hebben nog niet over een contract gesproken, maar ik train nu hier. Als het zover komt, zou het leuk zijn. Waarom niet? Ik kan het nog niet zeggen, maar het zou heel mooi zijn", zei Douglas zaterdag na de eerste training van Go Ahead Eagles bij FOX Sports.

Douglas, die van 2007 tot 2013 bij FC Twente onder contract stond, speelde bij Sporting CP in januari 2017 zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. In april van dat jaar werd hij voor negen maanden geschorst voor het gebruik van een plaspil, waarop de Portugese club besloot zijn contract te ontbinden.

De Braziliaan, die ook beschikt over een Nederlands paspoort, slaagde er sindsdien niet in om een profcontract te verdienen. Hij keerde terug naar Nederland om weer in Enschede te wonen en trainde af en toe mee bij amateurclub Barbaros in Hengelo. FC Emmen zag na enkele gesprekken af van een proefperiode van de verdediger.

Op voorspraak van trainer Kees van Wonderen, die als assistent met hem werkte bij FC Twente, krijgt Douglas een kans bij Go Ahead Eagles om in aanmerking te komen voor een profcontract. Hoewel hij naar eigen zeggen nog niet op zijn oude niveau is en nog weken nodig heeft om wedstrijdfit te worden, gelooft hij in een terugkeer als profvoetballer.

"Mensen denken dat je na twee jaar vergeet hoe je moet voetballen. Ik ken mezelf. Ik ben veertien jaar lang basisspeler geweest, alleen bij Sporting CP speelde ik wat minder. Ik ben nooit geblesseerd geweest. Er wordt veel gepraat, maar ik heb veel vertrouwen."

Douglas in actie tijdens de eerste training van Go Ahead Eagles. (Foto: Pro Shots)

Van Wonderen: 'Bekijken nog of er plek is'

Van Wonderen, die deze zomer voor het eerst op eigen benen staat bij Go Ahead Eagles, prijst zich gelukkig met de aanwezigheid van Douglas. "Hij is een speler die gewend is op een hoger niveau te spelen en te trainen. Hij heeft dat een aantal jaar niet gedaan, dus hij heeft tijd nodig om op zijn oude niveau te komen. Maar je ziet nu al dat zijn instapniveau behoorlijk is."

De oud-assistent van het Nederlands elftal kan nog niet zeggen of Go Ahead Eagles hem daadwerkelijk vastlegt. "Hij kan hier fit worden en zich in een groep bewegen. Wij willen gebruikmaken van zijn kennis, kwaliteit en kunde. We bekijken nog of er plek is voor hem."

Na zijn vertrek bij FC Twente, waarmee hij de landstitel (2010), KNVB-beker (2011) en de Johan Cruijff Schaal (2011) won, speelde Douglas ook nog voor het Russische Dynamo Moskou en het Turkse Trabzonspor.