Internazionale heeft de titelstrijd in de Serie A wat meer spanning gegeven. De ploeg van coach Antonio Conte won zaterdagavond met 0-3 bij Genoa en voerde zo de druk op koploper Juventus iets op. Napoli was thuis met 2-0 te sterk voor Sassuolo, dat vier goals afgekeurd zag worden.

Romelu Lukaku opende elf minuten voor rust de score door raak te koppen uit een voorzet van Cristiano Biraghi. In de slotfase verdubbelde Alexis Sánchez de marge met een intikker op aangeven van Victor Moses. Lukaku bepaalde in blessuretijd ook de eindstand.

Stefan de Vrij zat de hele wedstrijd op de bank bij Inter. De Oranje-international viel afgelopen woensdag in het thuisduel met Fiorentina (0-0) al vroeg uit met een knieblessure, maar is dus weer hersteld.

Door de overwinning op Genoa neemt Inter de tweede plaats over van Atalanta, dat vrijdag met 1-1 gelijkspeelde bij AC Milan. De achterstand van de 'Nerazzurri' op Juventus bedraagt nu vier punten. Wel komt 'De Oude Dame' zondag nog thuis in actie tegen Sampdoria.

Als Juventus de drie punten pakt tegen Sampdoria, verovert de ploeg van Matthijs de Ligt de negende landstitel op rij. 'Juve' kon afgelopen donderdag al de landstitel pakken, maar door een 2-1-nederlaag bij Udinese moest het feest worden uitgesteld.

Genoa, waarbij oud-Ajacied Lasse Schöne na rust inviel, staat net boven de degradatiestreep. De ploeg heeft vier punten voorsprong op nummer achttien Lecce, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld. De onderste drie ploegen degraderen uit de Serie A. Voor nummer negentien Brescia en hekkensluiter SPAL viel het doek al.

Twee doelpunten van Filip Djuricic voor Sassuolo werden afgekeurd wegens buitenspel. (Foto: Pro Shots)

Sassuolo ziet vier goals afgekeurd worden

In Stadio San Paolo kwam Napoli al in achtste minuut op voorsprong tegen Sassuolo via een afstandsschot van Elseid Hysaj. Na iets meer dan een half uur vond voormalig sc Heerenveen-middenvelder Filip Djurivic het net voor Sassuolo, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In het vervolg van de wedstrijd zag Sassuolo nog drie treffers afgekeurd worden, maar hierbij gebeurde dat telkens op advies van de VAR. Djuricic (37e minuut), Francesco Caputo (49e minuut) en Domenico Berardi (61e minuut) stonden alle drie buitenspel toen ze tot scoren kwamen voor de bezoekers. In blessuretijd besliste invaller Allan de wedstrijd.

Napoli komt door de overwinning op Sassuolo op één punt van nummer zes AC Milan. De nummer zeven is door het veroveren van de Coppa Italia al zeker van Europees voetbal. Sassuolo bezet de achtste plek met elf punten minder dan Napoli.

