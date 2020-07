Vitesse-aanvaller Hilary Gong is positief getest op het coronavirus, zo meldt de Arnhemse club zaterdag. De Nigeriaan keerde deze week terug uit zijn geboorteland. Het is onduidelijk of hij ernstige symptomen vertoont.

De 21-jarige Gong werd direct na zijn terugkomst getest op het coronavirus. De vleugelspeler is meteen in thuisquarantaine gegaan, waardoor er geen contact is geweest met andere spelers, stafleden of andere medewerkers van Vitesse.

Zaterdagochtend werden alle andere spelers, stafleden en andere betrokkenen rondom het eerste elftal van Vitesse getest op het coronavirus. Zij testten allen negatief.

Hierdoor kan de oefenwedstrijd tegen FC Volendam van komende zondag doorgaan. Dat wordt het tweede oefenduel voor de ploeg van coach Thomas Letsch, nadat vorige week zaterdag met 3-3 gelijk werd gespeeld tegen Jong FC Utrecht.

Gong kampt sinds augustus met zware knieblessure

Gong kwam afgelopen seizoen slechts in één competitiewedstrijd in actie voor Vitesse. Dat was vorig jaar augustus tegen Ajax (2-2). Sindsdien staat hij aan de kant door een zware knieblessure. Het seizoen daarvoor kwam hij ook amper in actie door een kwetsuur aan zijn knie.

Door het blessureleed speelde Gong tot nu toe pas zeven competitieduels voor Vitesse. Hij tekende in de zomer van 2018 een vierjarig contract bij de Gelderse club, die hem overnam van het Slowaakse AS Trencín.

Eerder werden in de Eredivisie een speler en een medewerker van ADO Den Haag positief getest op het coronavirus. Ook een speler van de beloften van AZ is besmet met COVID-19. Hij vertoont geen symptomen en heeft geen klachten.