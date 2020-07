Maurizio Sarri vindt het niet gek dat Juventus de laatste weken veel moeite heeft om wedstrijden te winnen. De coach van de Serie A-koploper hoopt zondag tegen Sampdoria opnieuw kampioen te worden.

"Dit is het moeilijkste seizoen in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal. Gezien de grote moeilijkheden vind ik dat het team het goed gedaan heeft", doelt Sarri op de onderbreking van het seizoen door de coronacrisis. "We hebben veel blessures, maar dat is typisch voor een ploeg die zoveel wedstrijden speelt. Dat is niets om dramatisch over te doen."

Juventus heeft de negende landstitel op rij al een paar weken in zicht, maar 'De Oude Dame' wist in de laatste vijf wedstrijden slechts één keer te winnen, waardoor het kampioenschap dit seizoen nog altijd geen feit is. Donderdag kon Juventus de titel pakken bij Udinese, maar de ploeg verloor met 2-1.

"We verloren onze organisatie in Udine, maar het positieve is dat dit gebeurde doordat we te hard probeerden om te winnen. Ik heb dat liever als reden voor een nederlaag dan dat we te passief zijn, zoals ons ook een aantal keer is overkomen", vervolgt Sarri zaterdag op zijn persconferentie.

"Ik houd van deze honger om te winnen, al was de uitvoering niet perfect. We kunnen en moeten meer solide zijn. We hebben de laatste tijd wat black-outs gehad, maar dat had tegen Udinese niet te maken met gemakzucht. We probeerden het juist te hard", aldus Sarri.

Juventus krijgt zondag een nieuwe kans om de titel te grijpen. De club uit Turijn, die een voorsprong van vijf punten heeft op de huidige nummer twee Atalanta, krijgt om 21.45 uur bezoek van Sampdoria, dat op de veertiende plek staat.

