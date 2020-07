De blessure van Kylian Mbappé lijkt mee te vallen. Onderzoek in het ziekenhuis heeft zaterdag uitgewezen dat de aanvaller van Paris Saint-Germain geen grote schade heeft aan zijn enkelbanden na de zware tackle van Saint-Étienne-aanvoerder Loïc Perrin vrijdag in de finale van de Coupe de France. Hij heeft ook niets gebroken.

De enkel van de 21-jarige Mbappé is wel flink verstuikt, meldt PSG. De komende 72 uur wordt hij verder onderzocht en dan moet duidelijk worden in hoeverre meespelen in de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta in gevaar is. Dat duel is op 12 augustus in Lissabon en kort daarna staan de halve finales en de eindstrijd op het programma.

De 21-jarige Mbappé werd in de 29e minuut van de met 1-0 gewonnen finale in het Stade de France hard onderuit gehaald door Perrin. De enkel van de sterspeler klapte dubbel, waarna hij in tranen het veld verliet. Bij de bekeruitreiking liep hij op krukken.

"Iedereen die de overtreding gezien heeft, maakt zich zorgen", zei PSG-trainer Thomas Tuchel kort daarna op de persconferentie. "En ik dus ook." Perrin kreeg rood voor de tackle.

'Ik wil niet winnen door pech van PSG'

Gian Piero Gasperini, de trainer van Atalanta reageerde ook al op de kwetsuur van Mbappé. "Ik hoop dat hij er gewoon bij is. We willen niet winnen door pech bij de tegenstander", zei de Italiaan.

In de aanloop naar de kwartfinale van de Champions League speelt PSG nog een officieel duel en dat is de finale van de Coupe de la Ligue, het tweede Franse bekertoernooi, op 31 juli tegen Olympique Lyon.

Aan de kant van Lyon zal Memphis Depay dan hoogstwaarschijnlijk zijn rentree maken, nadat hij een half jaar aan de kant stond met een kruisbandblessure. De Oranje-international maakte al minuten in oefenwedstrijden voor zijn Franse club.