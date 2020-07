AZ heeft zaterdag de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. De ploeg van trainer Arne Slot ging in een leeg AFAS Stadion met 0-1 onderuit tegen KRC Genk.

Cyriel Dessers, die in het verleden in Nederland actief was voor NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo, maakte het enige doelpunt van de middag. De Belgische spits schoot in de negentiende minuut een penalty binnen na een overtreding van Ramon Leeuwin.

AZ, dat in beide helften met elf andere namen op het veld stond, kreeg via onder anderen Dani de Wit en Thijs Oosting kansen om te scoren, maar slaagde daar niet in. Bij de Alkmaarders ontbraken sterspelers Calvin Stengs en Myron Boadu, want het tweetal is nog niet fit genoeg.

De negentienjarige Maxim Gullit, de zoon van Ruud Gullit, viel een kwartier voor tijd in en maakte zo zijn officieuze debuut voor de formatie uit Noord-Holland. Hij speelde vorig seizoen voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

AZ speelt op 1 augustus uit tegen FC Utrecht de tweede oefenwedstrijd in de aanloop naar het Eredivisie-seizoen, dat in september van start gaat. De eerste competitiewedstrijd van AZ is op zaterdag 12 september en ook dan is FC Utrecht de tegenstander in Stadion Galgenwaard.

Fortuna te sterk voor FC Dordrecht

AZ was niet de enige Eredivisie-club die zaterdag in actie kwam, want Fortuna Sittard oefende thuis tegen FC Dordrecht. De ploeg van trainer Kevin Hofland was met 2-1 te sterk voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Halverwege leidde Fortuna met 1-0 door een goal van Bassala Sambou op aangeven van André Vidigal.

Branislav Ninaj kopte in de tweede helft de 2-0 binnen in Sittard, waarna Nikolas Agrafiotis scoorde voor FC Dordrecht.

Fortuna won eerder in de voorbereiding al met 9-1 van de amateurs van RKSV Bekkersveld en de volgende tegenstander is FC Twente op 10 augustus.