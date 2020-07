De Chinese Super League is zaterdag na een eerbetoon voor alle coronadoden van start gegaan. Het eerste competitieduel werd door regerend landskampioen Guangzhou Evergrande met 2-0 gewonnen van Sjanghai Shenhua. De Super League zou normaal gesproken in februari begonnen zijn.

De spelers van Guangzhou Evergrande, Sjanghai Shenhua en de aanvoerders van de andere zes clubs die ook in dezelfde poule zitten, hielden op het veld een minuut stilte in een grote kring voor alle slachtoffers van het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

De wedstrijd tussen Guangzhou Evergrande en Sjanghai Shenhua werd gespeeld in een (bijna helemaal) leeg Dalian Sports Center Stadium in het noordoosten van China. Alle duels uit die poule worden in dit stadion gespeeld. De andere poule wordt afgewerkt in Suzhou. (Foto: Pro Shots)

Bij het duel was er wel de nodige beveiliging aanwezig, maar zij hielden vanwege de coronamaatregelen afstand van elkaar. (Foto: Pro Shots)

Helemaal leeg waren de tribunes niet, want enkele artsen die tijdens de coronacrisis gevochten hebben tegen het virus, waren in het stadion aanwezig. (Foto: Pro Shots)

Door twee doelpunten van Shihao Wei werd het 2-0 voor Guangzhou Evergrande, de ploeg van coach Fabio Cannavaro. (Foto: Getty Images)

Ook de fans van Sjanghai Shenhua waren niet welkom in het stadion, maar konden de wedstrijd wel op een groot scherm volgen. (Foto: Pro Shots)

Trainer Giovanni van Bronckhorst zit met zijn Guangzhou R&F ook in de poule van Guangzhou Evergrande en Sjanghai Shenhua. De Nederlander komt zondag in actie tegen Shenzhen. (Foto: Pro Shots)