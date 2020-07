Frank de Boer werd in zijn tijd bij Ajax gezien als de kroonprins van het trainersgilde, maar vier jaar later zit zijn carrière ernstig in het slop. De 112-voudig Oranje-international vertrok vrijdag per direct bij Atlanta United, waardoor ook zijn derde buitenlandse avontuur snel voorbij is.

De Boer kende een even onverwachte als voortvarende start van zijn trainersloopbaan bij Ajax. Hij werd in december 2010 plotsklaps overgeheveld van de A1 naar het eerste elftal als opvolger van Martin Jol, die na een reeks slechte resultaten zijn ontslag indiende.

De toen pas veertigjarige De Boer moest de echte Ajax-filosofie terugbrengen in Amsterdam. Hij kreeg de ruimte om talent in te passen en afscheid te nemen van routiniers. Die rol leek hem op het lijf geschreven, want onder zijn leiding verdween het chagrijn uit de Johan Cruijff ArenA.

De Boer wist Ajax in zijn eerste half jaar meteen de felbegeerde dertigste landstitel te bezorgen, ondanks een achterstand vlak na de winterstop van liefst dertien punten. Daar bleef het niet bij, want ook in de drie seizoenen daarop werd het kampioenschap veroverd.

Frank de Boer viert zijn eerste landstitel als trainer van Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Ik had bij Inter te maken met een verrotte groep'

Hoewel zijn vijfde seizoen bij Ajax in mineur eindigde - op de slotdag van de Eredivisie werd de titel verspeeld door een 1-1-gelijkspel bij De Graafschap - had hij in de zomer van 2016 de clubs voor het uitkiezen. Hij ging in op de lokroep van Internazionale.

Bij de gevallen Italiaanse grootmacht kwam De Boer binnen als de verlosser, maar hij werd de zoveelste Inter-trainer die snel sneuvelde. Na ruim drie maanden - vijf nederlagen en de teleurstellende twaalfde plaats in de Serie A - moest hij zijn koffers pakken.

"Ik wilde de hele structuur en cultuur veranderen, omdat Inter al lang niks meer had gewonnen. Maar ik had te maken met een verrotte groep en mocht bepaalde spelers er niet uitgooien. Daarin had ik het gaspedaal misschien wat harder moeten indrukken", zei De Boer daar later over.

Frank de Boer weet zijn teleurstelling niet te verbergen als trainer van Internazionale. (Foto: Pro Shots)

'Geleerd dat ik een club beter moet doorlichten'

De Boer hoefde niet lang stil te zitten. In de zomer van 2017 bij Crystal Palace ging hij voor eerherstel, maar zijn dienstverband in de Premier League werd een nog grotere deceptie dan bij Inter. Hij werd al na 77 dagen - na vier nederlagen in zijn eerste vier Premier League-duels - op straat gezet.

"Als je bij een nieuwe club komt en je wil iets veranderen dan kost dat veel tijd. Wat ik ervan geleerd heb, is dat ik in de toekomst een club beter moet doorlichten, voor ik er instap", sprak De Boer over zijn periode bij Palace soortgelijke woorden als bij Inter.

Het destijds zwalkende Swansea City wilde De Boer in 2018 een nieuwe kans geven in de Premier League, maar hij bedankte. De oud-verdediger wilde meer tijd. Hij tekende in december 2018 een contract bij Atlanta United omdat de ambitieuze Amerikanen volgens hemzelf perfect bij hem pasten en hij het idee had daar het "Ajax-gevoel" weer terug te kunnen krijgen.

Maar ook bij Atlanta zit het er na anderhalf jaar op voor De Boer. Het dramatisch verlopen MLS is back-toernooi kostte hem de kop. Het is de vraag of een buitenlandse club het nog aandurft met de man die na zijn jaren bij Ajax klaar leek voor een succesvolle trainerscarrière in de internationale topcompetities.