Frank de Boer is per direct vertrokken als trainer van Atlanta United. De club uit de Amerikaanse MLS en de Nederlandse coach hebben samen besloten te stoppen, meldt de club vrijdag.

De Boer was sinds december 2018 coach van de Amerikaanse topclub, die in het jaar daarvoor nog kampioen was geworden. Onder leiding van de 112-voudig Oranje-international kon Atlanta niet tippen aan dat succes. Vorig seizoen strandde Atlanta United in de play-offs om de titel. Wel won De Boer met de Lamar Hunt US Open Cup en de Campeones Cup twee prijzen, al zijn die van een minder kaliber.

In het huidige seizoen, dat door de coronacrisis werd onderbroken, zat er geen stijgende lijn in het spel van de ploeg uit de staat Georgia. Bij het MLS is Back-toernooi in Orlando werden alle groepswedstrijden verloren.

De Boer spreekt op de website van de club zijn dank uit voor de kans die hij heeft gekregen. "Het is een geweldige ervaring geweest en ik zal de fantastische fans hier in Atlanta nooit vergeten. Het was een eer om hier te hebben mogen werken", aldus De Boer.

Voorzitter Darren Eales heeft ondanks het vertrek mooie woorden over voor De Boer. "Met het winnen van twee trofeeën in zijn eerste seizoen zal Frank voor altijd deel uitmaken van de geschiedenis van de club. Met grote waardering en respect wensen we hem het allerbeste."

Frank de Boer met op de achtergrond zijn assistent Orlando Trustfull. (Foto: Getty Images)

Ook Trustfull en De Klerk vertrekken

De vijftigjarige De Boer was eerder trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace. Waar hij in Amsterdam nog vier keer op rij kampioen werd, bleven successen in het buitenland uit. Hij werd al tijdens zijn eerste seizoen aan de kant geschoven in Milaan. Bij Crystal Palace moest De Boer al na vier Premier League-wedstrijden, die allemaal werden verloren, vertrekken.

In het kielzog van De Boer vertrekken ook de assistenten Orlando Trustfull en Bob de Klerk en videoanalist Erwin Koenis bij Atlanta. De club hoopt op korte termijn een opvolger voor De Boer te presenteren.

Jaap Stam, die dit jaar tekende bij FC Cincinnati, is nu nog de enige Nederlandse trainer in de MLS. Hij was de opvolger van de begin 2020 ontslagen Ron Jans.