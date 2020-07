Liverpool-manager Jürgen Klopp is niet te spreken over dat zijn collega Frank Lampard van Chelsea zijn ploeg arrogantie verweet na afloop van de onderlinge wedstrijd van woensdag op Anfield.

"Wij zijn helemaal niet arrogant, eerder het tegenoverstelde. Het raakt me ook niet dat hij dat beweerde", begon Klopp nog rustig op zijn persconferentie in aanloop naar de slotdag zondag van het Premier League-seizoen.

"Ik respecteer dat Frank zich liet meeslepen door de emoties. Maar hij moet leren dat het na het laatste fluitsignaal ook gewoon klaar is. Een echte sportman sluit het boek dan. Frank deed dat niet en daar houd ik niet van."

Lampard kreeg het in de eerste helft met Klopp aan de stok toen Chelsea-middenvelder Mateo Kovacic een (vermeende) overtreding beging op Sadio Mané. Uit de vrije trap van Trent Alexander-Arnold viel de 2-0, tot grote ergernis van Lampard.

"Complimenten voor Liverpool dat ze de titel hebben gepakt, maar ze moeten niet te arrogant worden. Dat was het punt dat ik wilde maken, maar nu is het ook klaar", zei hij na het spektakelstuk dat in 5-3 eindigde voor Liverpool.

Lampard beidt verontschuldigen aan

Lampard werd vrijdag op zijn persconferentie uiteraard ook nog gevraagd naar het akkefietje en hij toonde berouw voor het taalgebruik dat hij had gebruikt in de richting van Klopp en zijn stafleden, onder wie Pepijn Lijnders.

"Ik heb de beelden teruggezien en ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden voor het taalgebruik. Ik heb twee jonge dochters die ook op sociale media zitten. Spijt van de passie die ik liet zien heb ik echter niet", vertelde hij.

Liverpool is al enkele weken verzekerd van de eerste landstitel sinds 1990 en kreeg na het duel met Chelsea de beker uitgereikt op de lege tribunes. 'The Reds' sluiten de competitie zondag af op bezoek bij Newcastle United.

Chelsea strijdt nog volop om een plek in de top vier en daarmee plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. 'The Blues' mogen zondag in eigen huis waarschijnlijk niet verliezen van Wolverhampton Wanderers.

