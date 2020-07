De KNVB heeft het Eredivisie-programma voor komend seizoen vrijdag officieel gemaakt. Er zijn slechts enkele aanpassingen gedaan aan het conceptprogramma, tot teleurstelling van onder meer FC Groningen.

Op basis van een het conceptprogramma dat eerder deze week werd gepresenteerd, mochten clubs een verzoek indienen voor wijzigingen. De bond heeft daarop enkele aanvangstijden en data aangepast (pdf).

Het seizoen begint daardoor officieel op zaterdag 12 september om 16.30 uur met FC Utrecht-AZ. Ook de overige topclubs beginnen met een uitwedstrijd. Feyenoord neemt het op tegen PEC Zwolle, Ajax gaat naar Sparta Rotterdam en PSV speelt tegen FC Groningen.

Die laatste club had sterk geageerd tegen het conceptprogramma, omdat de thuisduels met PSV en Ajax allebei in de eerste helft van het schema zitten, waardoor er maar een beperkt aantal fans of in het ergste geval helemaal geen fans bij die ontmoetingen kunnen zijn.

Volgens algemeen directeur Wouter Gudde heeft FC Groningen er alles aan gedaan om een van die duels te verplaatsen. "We hebben helaas alleen begrip gevonden, maar geen succes geboekt. Volgens de KNVB was het niet mogelijk het programma aan te passen, omdat men per se alle topwedstrijden in de tweede seizoenshelft wilde programmeren. Dat snappen we, maar het treft onze supporters nu in onze ogen onredelijk hard en dat is moeilijk verteerbaar."

Aan het eind van het jaar wordt het programma in de Eredivisie vanaf de 22e speelronde bekendgemaakt. Het schema staat al, maar de data en aanvangstijden zijn nog niet rond. Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met eventuele Europese verplichtingen en duels in de TOTO KNVB Beker.