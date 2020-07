ADO Den Haag heeft bevestigd dat er geen nieuwe coronabesmettingen bij zijn gekomen. De Eredivisionist meldde maandag nog dat een speler en een medewerker positief waren getest op het COVID-19-virus.

Een woordvoerder van ADO laat vrijdag, na berichtgeving van het AD, aan NU.nl weten dat de club zowel het kantoorpersoneel als de hele selectie deze week nog een keer heeft laten testen. Daaruit bleek dat er geen nieuwe besmettingen zijn bijgekomen.

Dat betekent dat ADO komende week gewoon op trainingskamp gaat in het Brabantse Mierlo, waar de selectie van trainer Aleksandar Rankovic een week zal verblijven. Op vrijdag 31 juli spelen de Hagenaren in Maastricht een oefenwedstrijd tegen MVV.

Het is het eerste oefenduel van ADO in aanloop naar het Eredivisie-seizoen. De club uit de hofstad zal in augustus nog vriendschappelijke wedstrijden spelen tegen in ieder geval Almere City (8 augustus) en Vitesse (22 augustus).

Waar er bij ADO geen nieuwe besmettingen bij zijn gekomen, meldt AZ dat één speler van de beloften positief is getest op COVID-19. Hij vertoonde geen symptomen en heeft geen klachten, maar is vanzelfsprekend direct in thuisquarantaine gegaan.

Ook de spelers en staf van de hoofdmacht van AZ zijn onlangs getest, maar niemand in de selectie bleek het virus onder de leden te hebben. De Alkmaarders benadrukken dat het eerste elftal en Jong AZ in volledig gescheiden omgevingen trainen.