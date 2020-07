Feyenoord speelt vanaf komend seizoen met het logo van TOTO op de mouw. De Rotterdammers zijn de eerste Nederlandse topclub die gaat samenwerken met de enige officiële aanbieder van sportweddenschappen in ons land.

Het is voor Feyenoord de eerste keer in de historie dat de club een mouwsponsor contracteert. Opel en ASR stonden wel al eerder op de mouw met hun logo, maar dat was in combinatie met het hoofdsponsorschap.

Het logo van TOTO zal zichtbaar zijn op de linkermouw van de shirts die Feyenoord tijdens Eredivisie-wedstrijden, KNVB-bekerwedstrijden en oefenwedstrijden draagt. In Europese wedstrijden is het op dit moment niet toegestaan om een mouwsponsor op het shirt te plaatsen.

"We zijn enorm blij met dit contract, dat we voor minimaal drie jaar aangaan met TOTO. Het is een uitdagende tijd voor de club die veel van onze energie vraagt, om ervoor te zorgen dat we de begroting op orde houden", zegt commercieel directeur Joris van Dijk van Feyenoord.

"Met dit mouwsponsorschap, dat behoort tot onze grootste sponsorcontracten, zetten we een belangrijke stap vooruit in de ambities die we voor aankomend seizoen en de periode daarna hebben."

Feyenoord is niet de enige Eredivisionist die in zee gaat met TOTO. Sparta Rotterdam, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen, sc Heerenveen, ADO Den Haag, FC Twente en RKC Waalwijk sloten eerder deze week ook al een overeenkomst. TOTO wil de teams op deze manier financieel ondersteunen tijdens de coronacrisis.