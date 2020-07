PSV belegt van 3 tot en met 9 augustus een trainingskamp in het Duitse Marienfeld om zich voor te bereiden op het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Eindhovenaren spelen daar twee oefenwedstrijden.

De ploeg van de nieuwe trainer Roger Schmidt begint op zaterdag 8 augustus met een vriendschappelijke wedstrijd tegen SC Verl, dat komend seizoen op het derde niveau van Duitsland speelt. Schmidt stond tussen 1995 en 2002 onder contract bij die club.

PSV sluit het trainingskamp een dag later af met een oefenduel met KFC Uerdingen 05, dat net als SC Verl in de 3. Liga uitkomt. Alle trainingen en wedstrijden van de Eindhovenaren worden vanwege de coronamaatregelen zonder publiek afgewerkt.

Het eerste oefenduel in de aanloop naar het komende seizoen speelt PSV in Nederland, tegen de amateurs van UNA, dat uitkomt in de Derde Divisie. Die wedstrijd wordt vrijdag 31 juli op trainingscomplex De Herdgang gespeeld.

In augustus neemt de nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen het op tegen Vitesse (15 augustus) en Willem II (21 augustus). PSV begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op zondag 13 september om 16.45 uur met een uitwedstrijd tegen FC Groningen, waarbij voormalig PSV'er Arjen Robben zijn rentree kan maken.

Schmidt leidde maandag zijn eerste veldtraining als trainer van PSV. De 53-jarige Duitser is de opvolger van Ernest Faber, die de honneurs sinds december 2019 tijdelijk waarnam na het ontslag van Mark van Bommel.