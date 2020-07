Maurizio Sarri denkt dat de pijnlijke 2-1-nederlaag van Juventus donderdagavond in de kampioenswedstrijd tegen Udinese te wijten is aan de vermoeidheid bij zijn ploeg. Volgens de coach raken de spelers van de 'Oude Dame' langzamerhand mentaal uitgeput.

"Het is moeilijk om op dit moment balans in het elftal te krijgen, want elk team in de competitie is moe aan het worden. We zijn daardoor ook niet echt agressief, maar het draait voor mij om de organisatie. Die zat niet goed. De vermoeidheid zit daarom meer mentaal dan fysiek", zei Sarri in de Dacia Arena tegen Sky Italia.

Halverwege was er overigens nog niks aan de hand voor Juventus, dat bij een zege op Udinese de negende landstitel op rij had veiliggesteld. Matthijs de Ligt schoot vlak voor rust de 1-0 binnen, maar Ilija Nestorovski trok de stand in de 52e minuut gelijk met een fraaie snoekduik.

"Na de gelijkmaker verloren we onze rust in het spel", zag Sarri. "Dat gebeurt vaker de laatste tijd, dat we de organisatie verliezen. We wilden koste wat kost winnen en die drang naar de zege zorgde ervoor dat we de wedstrijd uiteindelijk verloren."

Matthijs de Ligt laat zich in blessuretijd aftroeven door Seko Fofana. (Foto: Pro Shots)

'Ervaring en karakter Chiellini worden gemist'

Juventus creëerde weinig kansen in de tweede helft en incasseerde in blessuretijd de 2-1. De Ligt liet zich eenvoudig aftroeven door Seko Fofana en die schoot de bal onder doelman Wojciech Szczęsny door, waardoor 'Juve' het titelfeest in ieder geval met een paar dagen moet uitstellen.

"Sinds de hervatting van de competitie zijn de wedstrijden zo apart, want alles verandert zo snel. We moeten onze vorm snel terugvinden", aldus Sarri, die zich geen zorgen maakt over het aantal tegendoelpunten van zijn ploeg dit seizoen. Juventus incasseerde al 38 treffers, een stuk meer dan normaal.

"We hebben ook twaalf penalty's tegen gekregen en dat is ongewoon voor grote clubs. Giorgio Chiellini heeft bijna het hele seizoen niet mee kunnen doen en mensen realiseren zich niet dat zijn ervaring en karakter ontzettend worden gemist."

Juventus kan nu zonder te spelen kampioen worden, maar dan moet Atalanta vrijdagavond verliezen bij AC Milan én moet Internazionale zaterdagavond punten verspelen in de uitwedstrijd tegen Genoa. Als dat niet gebeurt, kan Juventus zich zondag bij een overwinning op Sampdoria alsnog tot kampioen kronen.

