Juventus is er donderdag niet in geslaagd de 36e landstitel in de clubgeschiedenis te veroveren. Ondanks een doelpunt van Oranje-international Matthijs de Ligt verloor de club uit Turijn bij laagvlieger Udinese: 1-2. Juventus moest winnen om het negende landskampioenschap op rij veilig te stellen.

De Ligt brak in de 42e minuut de ban in Udine met een hard en laag afstandsschot van ongeveer 25 meter, maar Ilija Nestorovski maakte vlak na rust met een fraaie duikkopbal weer gelijk voor de thuisclub. Seko Fofana bezorgde in de derde minuut van de blessuretijd Udinese de verrassende zege met de 1-2.

Ondanks de nederlaag lijkt het een kwestie van tijd voordat de titel voor 'Juve' een feit is. De ploeg van trainer Maurizio Sarri heeft met nog drie wedstrijden te gaan een voorsprong van zes punten op achtervolger Atalanta. Als de nummer twee van de Serie A vrijdag verliest bij AC Milan en nummer drie Internazionale zaterdag ook ten onder gaat bij Genoa, is Juventus alsnog kampioen.

Mochten Atalanta en Internazionale niet verliezen, dan kan Juventus zondag thuis tegen Sampdoria alsnog het karwei afmaken. De 'Oude Dame' moet dan wel winnen van de huidige nummer veertien van de ranglijst.

Matthijs de Ligt opende de score tegen Udinese met een hard afstandsschot. (Foto: Reuters)

Juventus maakt roestige indruk

Juventus kwam bij Udinese stroef uit de startblokken en ontsnapte na zeven minuten spelen aan een achterstand. Danilo probeerde een hoge voorzet weg te koppen, maar raakte per ongeluk de binnenkant van de paal achter zijn eigen doelman Wojciech Szczesny.

De bezoekers grepen daarna het initiatief. Nog voor de openingstreffer van verdediger De Ligt waren Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala dicht bij de 0-1, maar de clubtopscorer en de spelmaker hadden het vizier niet op scherp afgesteld.

Na de gelijkmaker van Nestorovski werd Juventus slordig en leek zelfs een verrassing in de maak, die ook voltrok. Fofana sloeg toe in de counter, speelde De Ligt door de benen en klopte ook Szczesny. Bij Udinese startten de Nederlanders Bram Nuytinck, Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar in de basis.

