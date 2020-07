Liverpool is niet te spreken over de supporters die woensdagavond in groten getale de straat op gingen tijdens de huldiging van hun club voor het kampioenschap en daarbij de coronaregels aan hun laars lapten.

"Liverpool bedankt de supporters die zijn thuisgebleven om de huldiging van gisteravond te vieren en daarmee hun dierbaren en onze stad hebben beschermd tegen de immer aanwezige dreiging van het coronavirus", meldt Liverpool donderdag in een verklaring op de eigen website. "Maar we zijn teleurgesteld over de gebeurtenissen buiten Anfield, waarbij meerdere supporters geen gehoor hebben gegeven aan het advies."

De selectie van Liverpool kon woensdag na de met 5-3 gewonnen thuiswedstrijd eindelijk de Premier League-beker in ontvangst nemen. Bij de huldiging op Anfield mochten vanwege de coronacrisis geen supporters aanwezig zijn.

Buiten het stadion verzamelden zich echter zo'n drieduizend fans, die ondanks waarschuwingen van de politie uitbundig feestten. Uiteindelijk werden negen supporters opgepakt vanwege openbaar dronkenschap, rijden onder invloed of mishandeling.

Liverpool veroverde een kleine maand geleden de eerste landstitel sinds 1990. Ook toen werd er uitbundig gefeest door de fans van de Engelse topclub en werd er geen rekening gehouden met de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk.

Liverpool speelde tegen Chelsea zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Met nog één uitduel voor de boeg hebben 'The Reds' 96 punten, achttien meer dan nummer twee Manchester City. Zondag sluiten ze het seizoen af op bezoek bij Newcastle United.

