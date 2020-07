Jordi Cruijff heeft donderdag ontslag genomen als bondscoach van Ecuador. De zoon van Johan Cruijff was pas een half jaar in dienst bij de voetbalbond (EFE) van het Zuid-Amerikaanse land en stond nog geen enkele training of wedstrijd langs de lijn.

Het vertrek van de 46-jarige Cruijff komt niet als een verrassing. Volgens Zuid-Amerikaanse media was de EFE al langer ontevreden over Cruijff omdat hij nauwelijks in Ecuador aanwezig zou zijn. Het was de bedoeling dat Ecuador zich onder leiding van Cruijff zich plaatsen voor het WK van 2022.

"Ik heb alles voor mezelf op een rijtje gezet en van daaruit geprobeerd om de juiste beslissing te nemen", laat Cruijff in een verklaring weten. "Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste keuze is in tijden van grote onzekerheid voor een land, dat zwaar te lijden heeft aan de economische gevolgen van de coronapandemie."

De Ecuadoraanse voetbalbond heeft niet lang de tijd om een vervanger voor Cruijff te vinden. Over drie maanden gaat de kwalificatie voor het WK van start. "Ondanks dat is het verstandig om juist nu te reorganiseren", aldus de EFE in een persbericht. "Kwalificatie voor het WK in Qatar is voor ons de topprioriteit."

Cruijff stapte eind 2019 op als trainer van het Chinese Chongqing Dangdai Lifan. Hij werkte anderhalf jaar in China en beleefde er zijn tweede klus als hoofdtrainer.

Eerder had de Amsterdammer het Israëlische Maccabi Tel Aviv onder zijn hoede. Hij was daar ook technisch directeur, net als eerder bij het Cypriotische AEK Larnaca. Als speler kwam Cruijff uit voor onder meer FC Barcelona, Manchester United, Celta de Vigo, Deportivo Alavés, Espanyol, Metalurg Donetsk en Valletta FC. Hij is negenvoudig Oranje-international.